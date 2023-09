Previsioni Meteo Lombardia: l’anticiclone sta per cedere, pioggia all’orizzonte

MeteoWeb

“Il campo di alta pressione presente sul Nord Italia è in ulteriore consolidamento nel fine settimana: fino a Lunedì in Lombardia cielo sereno o al più localmente poco nuvoloso, con temperature superiori alla norma del periodo. Da martedì è probabile un cedimento della struttura anticiclonica per il passaggio di una perturbazione a nord dell’arco alpino, con annuvolamenti a partire dai rilievi e la possibilità di precipitazioni sulla regione mercoledì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo generalmente sereno o al più poco nuvoloso, con addensamenti isolati sulle Alpi nel pomeriggio e qualche velatura in transito ad est della regione in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in leggero aumento. In pianura minime tra 14°C e 16°C, massime tra 28°C e 30°C.

Zero termico: a 4400-4600 m circa.

Venti: deboli di direzione variabili, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali sulle Alpi specie in alta quota.

