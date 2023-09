Previsioni Meteo Lombardia: settimana al via con qualche nube e pioviggine

MeteoWeb

“Nei primi giorni della prossima settimana la solida circolazione anticiclonica sul centro Europa è parzialmente disturbata dalla discesa di una perturbazione sui Balcani, che determina nei bassi strati l’afflusso di aria più fresca da est sulla Pianura Padana tra lunedì e martedì: qualche nube a ridosso dei rilievi con possibile debole pioviggine isolata. Stabile successivamente“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani velato fino al mattino, dalle ore centrali nubi basse isolate in transito sulla pianura e più persistenti sulla fascia pedemontana e le prime Prealpi.

Precipitazioni: assenti, salvo possibile pioviggine occasionale sulle prime Prealpi dal pomeriggio ed in serata.

Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime attorno a 17°C, massime attorno a 28°C.

Zero termico: oltre 4600 metri.

Venti: da deboli a moderati orientali su pianura e Appennino, in particolare dal pomeriggio; deboli dai quadranti settentrionali sulle Alpi, più variabili e a regime di brezza sulla fascia Prealpina.

