Previsioni Meteo Piemonte: rovesci e temporali da domani

“Oggi un promontorio anticiclonico mantiene ancora condizioni in prevalenza stabili, con deboli rovesci limitati ai rilievi alpini. Tuttavia, il progressivo avvicinamento di una saccatura polare verso la Francia determina il graduale cedimento dell’alta pressione e apporta infiltrazioni di aria più fresca in quota. Domani sono attesi rovesci e temporali sparsi, al mattino nelle vallate nordoccidentali, in intensificazione ed estensione ai settori a nord del Po dal pomeriggio con temporali localmente moderati; i fenomeni saranno più sporadici su Cuneese, Astigiano e Alessandrino. Mercoledì la bassa pressione si sposterà lentamente verso nordest ma le condizioni rimarranno simili con precipitazioni ancora diffuse, anche a carattere temporalesco. Giovedì una nuova ondulazione del geopotenziale manterrà il contesto sinottico ancora lievemente perturbato, ma con una generale attenuazione dei fenomeni“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani al mattino irregolarmente nuvoloso, con nubi in generale aumento nel corso del pomeriggio. Al mattino rovesci e temporali sparsi a ridosso dei rilievi alpini nordoccidentali, nella seconda parte della giornata intensificazione ed estensione ai settori a nord del Po, con temporali moderati in serata. Fenomeni più sporadici su Cuneese, Astigiano e Alessandrino. Zero termico in ulteriore calo fino a 3800-3900 m a nord e sui 4000 m a sud. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione. Venti moderati da sudovest in montagna con rinforzi estesi sui rilievi meridionali; deboli meridionali con rinforzi sostenuti nelle zone comprese tra colline del Torinese, Langhe, Roero, Astigiano e Alessandrino; deboli variabili altrove.

