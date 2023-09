Previsioni Meteo Piemonte: oggi locali rovesci e temporali, nuovo peggioramento tra mercoledì e giovedì

MeteoWeb

“Una flessione del geopotenziale in quota associato al veloce transito di una saccatura nordatlantica a nord delle Alpi sta convogliando sulla regione flussi umidi meridionali, che potranno portare a locali rovesci o temporali principalmente sul nord della regione e al confine con la Lombardia. Non sono da escludersi temporali o rovesci in sconfinamento dalla Liguria nella zona appenninica. Venti localmente forti sono previsti tra Alpi Cozie e Marittime e sull’Appennino, dove potranno verificarsi anche locali condizioni di foehn. Domani sono attese condizioni stabili e soleggiate con possibili foschie o locali banchi di nebbia sulle pianure centrali e nelle valli in zone collinari. Tra mercoledì e giovedì è atteso l’approfondimento di una saccatura dalle Isole Britanniche fino al Mediterraneo centrale, che potrà portare piogge moderate e diffuse a ridosso dei rilievi e sulle pianure centro-settentrionali“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo inizialmente poco nuvoloso con rapido dissolvimento delle nubi fino a cielo sereno; locali foschie o banchi di nebbia al primo mattino sulle pianure centrali e nelle valli in zone collinari. Formazione di locali cumuli nel pomeriggio e transito di velature sulla parte settentrionale della regione. Precipitazioni generalmente assenti, possibili isolati e deboli rovesci sui rilievi nel pomeriggio. Zero termico in lieve aumento fino a 4000 metri nel Sud della regione e 3800 metri a Nord. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti sulle Alpi al mattino tra nordovest ed ovest generalmente deboli con locali rinforzi moderati, in serata in rotazione a sudovest e in intensificazione. Sull’Appennino deboli tra sud ed est, e altrove generalmente deboli orientali.

