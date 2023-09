Previsioni Meteo Piemonte: lunedì leggero cedimento dell’alta pressione in quota

MeteoWeb

“Sulla penisola italiana permane una vasta e robusta area anticiclonica bloccata ad ovest da una circolazione depressionaria sull’Atlantico e ad est da un minimo in quota sul Mediterraneo orientale. Questa configurazione garantirà tempo stabile e cielo perlopiù sereno sulla regione, con temperature al di sopra della media del periodo. Lunedì il leggero cedimento dell’alta pressione in quota determinerà il passaggio di nubi alte e un abbassamento dello zero termico“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani cielo sereno con isolati cumuli in formazione al pomeriggio a ridosso dei rilievi alpini. Precipitazioni generalmente assenti. Zero termico stazionario sui 4700 m. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti deboli da nordest su Alpi e Appennino, calmi in pianura.

