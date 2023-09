Le Previsioni Meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza per settembre

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata dal 4 settembre al 1° ottobre.

4 – 10 settembre 2023

Nella prima settimana sul Mediterraneo centrale, e quindi sul nostro Paese, si consolida un campo di alta pressione con condizioni stabili. In tale contesto le precipitazioni risulteranno, con buona probabilità, in linea con la media climatologica sulle aree alpine e prealpine occidentali e generalmente inferiori alla media sul resto del Paese. Temperature in crescita con valori generalmente oltre i range attesi.

11 – 17 settembre 2023

La seconda settimana mostra regimi mediamente più occidentali con masse d’aria miti ma più umide, che riporteranno le precipitazioni nei valori medi del periodo un po’ ovunque; ancora temperature al di sopra delle medie tipiche nel periodo.

18 – 24 settembre 2023

Lo scenario più probabile nella terza settimana mostra la persistenza di flussi umidi occidentali sull’Italia, che determineranno una maggiore precipitazione al Nord-Ovest e sulle regioni tirreniche, specie del Centro, mentre sul resto del Paese il modello climatologico segnala valori cumulati in linea con il periodo. Quadro termico ancora con temperature al di sopra della media, seppur con un segnale meno accentuato rispetto alla settimana precedente.

25 settembre – 1° ottobre 2023

Ultima settimana ancora caratterizzata da flussi occidentali su tutto il Paese con precipitazioni che tornano con valori in linea con le medie attese su tutto il territorio; le temperature continuano a mantenersi superiori alla norma del periodo.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: