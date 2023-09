Previsioni Meteo Veneto: rovesci e temporali nelle prossime ore, possibili fenomeni intensi

MeteoWeb

“Nel pomeriggio/sera di sabato ripresa dell’instabilità con rovesci e temporali sparsi, tra cui possibili fenomeni localmente intensi specie tra Prealpi e pianura“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Si completa in queste ore il transito di una perturbazione atlantica, che fino a sabato porta un po’ d’instabilità e alcune precipitazioni sulla nostra regione; diminuisce poi la circolazione ciclonica, ma soprattutto la pressione al suolo aumenta ed è accompagnata da temperature nuovamente superiori alla norma nell’intera massa d’aria; da domenica tornano dunque a prevalere gli spazi di sereno con clima da tarda estate”.

Oggi tempo da variabile a relativamente instabile, con schiarite anche ampie specie all’inizio e alcuni addensamenti nuvolosi più significativi verso fine pomeriggio, associati alla probabilità di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale; non si esclude qualche locale fenomeno intenso su pianura e Prealpi; qualche possibile fiocco di neve da quote dell’ordine dei 2500 m; possibili locali episodi di moderato Foehn in serata nelle valli e sulla fascia pedemontana.

Domani nubi in diminuzione, più presenti nelle prime ore a sud-est e per il resto decisamente meno significative per l’avanzare di ampi spazi di sereno.

Precipitazioni: Possibili alcune piogge nelle primissime ore sulla pianura sud-orientale, modeste salvo locali rovesci o temporali notturni, per il resto assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni sulle zone costiere, in contenuto calo altrove; per le massime prevarrà un aumento, moderato in montagna e per il resto lieve.

Venti: In quota moderati od occasionalmente tesi, da nord-est; altrove, in genere deboli con direzione variabile, salvo iniziali fasi di locale moderato rinforzo dai quadranti settentrionali sulla costa meridionale; nelle prime ore, possibili locali episodi di moderato Foehn nelle valli e sulla fascia pedemontana.

Mare: Sottocosta nelle prime ore poco mosso e poi quasi calmo; al largo da mosso a poco mosso, anche quasi calmo nel pomeriggio.

Lunedì 25 cielo da sereno a localmente poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale sulle zone montane e pedemontane nonchè su quelle costiere, una diminuzione al più contenuta altrove; massime in aumento, relativamente più sensibile in quota.

Venti: In quota da moderati a localmente tesi, per gran parte della giornata dai quadranti nord-orientali e nelle ultime ore da sud-est; altrove in genere deboli con direzione variabile, salvo locali fasi di moderato rinforzo dai quadranti settentrionali sulla costa centro-meridionale in serata.

Mare: Poco mosso il settore meridionale, da quasi calmo a poco mosso quello settentrionale.

Martedì 26 cielo in prevalenza sereno, al più localmente poco nuvoloso sulle zone montane e pedemontane dal pomeriggio, senza precipitazioni; temperature in moderato aumento, specie riguardo alle minime in montagna.

Mercoledì 27 cielo perlopiù poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno specie in pianura e qualche maggiore annuvolamento in montagna, in genere senza precipitazioni; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui prevarranno per le minime in pianura degli aumenti, per le massime in pianura e nelle valli delle lievi diminuzioni.

