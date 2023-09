Le proprietà degli anacardi, ideali per il controllo del colesterolo e non solo

MeteoWeb

Gli anacardi vantano una lunga serie di benefici e proprietà nutrizionali. Ricchi di grassi salutari come acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi, favoriscono la salute cardiaca e abbassano il colesterolo. Contengono antiossidanti come la vitamina E, che proteggono le cellule dallo stress ossidativo. I minerali come il magnesio supportano la funzione muscolare e nervosa, mentre il rame contribuisce alla formazione del collagene. Gli anacardi sono una fonte di proteine vegetali, essenziali per la crescita e la riparazione dei tessuti. Il loro contenuto di fibre promuove la digestione e la sazietà. Possono aiutare a stabilizzare i livelli di zuccheri nel sangue e supportare la salute ossea grazie al contenuto di fosforo e calcio. Inoltre, sono associati a benefici per la perdita di peso grazie al controllo dell’appetito. Tuttavia, vanno consumati con moderazione a causa dell’alto contenuto calorico.

Scopriamo quindi, in dettaglio, quali sono benefici, proprietà e controindicazioni di questo alimento, tante curiosità e info utili.

Cosa sono gli anacardi

Gli anacardi, noti scientificamente come “Anacardium occidentale,” sono alberi da frutto originari del Brasile, ma ora coltivati in molte parti del mondo tropicale. Appartengono alla famiglia delle Anacardiaceae. Gli anacardi producono semi commestibili chiamati “anacardi” o “noccioline di anacardio”. Questi semi crescono attaccati alla parte inferiore di un falso frutto carnoso. Il vero frutto è la nocciola dura all’interno del peduncolo, mentre l’anacardio è il seme stesso.

Gli alberi di anacardio sono di medie dimensioni, con foglie verdi scure e fiori profumati. Possono crescere in varie condizioni di terreno, ma preferiscono suoli ben drenati. La pianta è adattata a climi tropicali e subtropicali, in quanto richiede temperature calde e umidità. Gli anacardi possono essere coltivati anche su terreni aridi o sabbiosi, ma richiedono cure adeguate durante la crescita.

L’anacardio è sensibile a temperature molto basse e può essere danneggiato dal gelo. La pianta può raggiungere un’altezza variabile da 5 a 15 metri. Le drupe colorate che circondano il seme contengono un acido, una sostanza irritante che può causare reazioni cutanee simili al veleno di edera. Pertanto, la manipolazione dei frutti richiede attenzione.

L’industria alimentare sfrutta gli anacardi per produrre un’ampia varietà di prodotti, tra cui anacardi tostati e salati, burro di anacardi, latte di anacardi e ingredienti per dolci. La pianta di anacardio è preziosa anche per il legno durevole e resistente all’acqua.

Benefici e proprietà degli anacardi

Ecco una panoramica dei benefici e delle proprietà degli anacardi:

Salute cardiaca : sono ricchi di grassi salutari, tra cui acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi, che possono contribuire ad abbassare il colesterolo LDL (colesterolo “cattivo”) nel sangue, favorendo la salute del cuore;

: sono ricchi di grassi salutari, tra cui acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi, che possono contribuire ad abbassare il colesterolo LDL (colesterolo “cattivo”) nel sangue, favorendo la salute del cuore; Antiossidanti : contengono antiossidanti come la vitamina E, che aiutano a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi, riducendo il rischio di malattie croniche e invecchiamento precoce;

: contengono antiossidanti come la vitamina E, che aiutano a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi, riducendo il rischio di malattie croniche e invecchiamento precoce; Minerali essenziali : sono una fonte di minerali importanti come magnesio, rame e fosforo. Il magnesio supporta la funzione muscolare e nervosa, il rame è coinvolto nella formazione del collagene e il fosforo è essenziale per la salute ossea;

: sono una fonte di minerali importanti come magnesio, rame e fosforo. Il magnesio supporta la funzione muscolare e nervosa, il rame è coinvolto nella formazione del collagene e il fosforo è essenziale per la salute ossea; Proteine vegetali : sono una buona fonte di proteine vegetali, che sono essenziali per la crescita, la riparazione dei tessuti e il mantenimento di una buona salute generale;

: sono una buona fonte di proteine vegetali, che sono essenziali per la crescita, la riparazione dei tessuti e il mantenimento di una buona salute generale; Fibre : contengono fibre alimentari che possono migliorare la digestione, promuovere la sazietà e aiutare a mantenere stabili i livelli di zuccheri nel sangue;

: contengono fibre alimentari che possono migliorare la digestione, promuovere la sazietà e aiutare a mantenere stabili i livelli di zuccheri nel sangue; Controllo del peso : l’alto contenuto di proteine e fibre può contribuire al controllo dell’appetito e alla gestione del peso corporeo;

: l’alto contenuto di proteine e fibre può contribuire al controllo dell’appetito e alla gestione del peso corporeo; Sostegno al sistema immunitario : i nutrienti presenti negli anacardi, come vitamine, minerali e antiossidanti, possono aiutare a rafforzare il sistema immunitario;

: i nutrienti presenti negli anacardi, come vitamine, minerali e antiossidanti, possono aiutare a rafforzare il sistema immunitario; Salute delle ossa : il contenuto di fosforo e calcio può contribuire alla salute delle ossa e dei denti;

: il contenuto di fosforo e calcio può contribuire alla salute delle ossa e dei denti; Salute della pelle : grazie alla presenza di vitamina E e altri antiossidanti, possono contribuire a mantenere la pelle sana e luminosa;

: grazie alla presenza di vitamina E e altri antiossidanti, possono contribuire a mantenere la pelle sana e luminosa; Salute cognitiva: gli antiossidanti e i nutrienti presenti negli anacardi possono svolgere un ruolo nella salute del cervello e nella prevenzione delle malattie neurodegenerative.

È importante notare che, nonostante i numerosi benefici, gli anacardi sono calorici, quindi è consigliabile consumarli con moderazione, soprattutto se si segue una dieta a basso contenuto calorico. Consultate un medico per consigli personalizzati sulla nostra alimentazione.

Anacardi e colesterolo

Gli anacardi possono influenzare positivamente i livelli di colesterolo grazie al loro contenuto di grassi salutari. I grassi monoinsaturi e polinsaturi presenti possono contribuire ad abbassare il colesterolo LDL (colesterolo “cattivo”) nel sangue. Questi grassi favoriscono un profilo lipidico più sano, aiutando a prevenire l’accumulo di colesterolo nelle arterie. Inoltre, gli anacardi sono fonte di fitosteroli, composti che possono ostacolare l’assorbimento del colesterolo nel tratto digestivo. Consumare anacardi nell’ambito di una dieta bilanciata, ricca di frutta, verdura e alimenti integrali, può sostenere la salute cardiovascolare e contribuire a mantenere livelli di colesterolo ottimali. Tuttavia, è importante consumarli con moderazione poiché sono calorici.

Valori nutrizionali e calorie

I valori nutrizionali e le calorie degli anacardi possono variare leggermente a seconda del produttore e del metodo di preparazione. Di seguitole stime approssimative per una porzione di 28 grammi di anacardi non salati e non tostati:

Calorie: circa 157 calorie

Grassi totali: circa 12 grammi Grassi saturi: circa 2 grammi Grassi monoinsaturi: circa 8 grammi Grassi polinsaturi: circa 2 grammi

Carboidrati: circa 8 grammi Fibre alimentari: circa 1 grammo Zuccheri: circa 2 grammi

Proteine: circa 5 grammi

Vitamina E: circa il 10% del fabbisogno giornaliero

Magnesio: circa il 20% del fabbisogno giornaliero

Fosforo: circa il 20% del fabbisogno giornaliero

Rame: circa il 25% del fabbisogno giornaliero

Se gli anacardi sono salati o tostati, i valori nutrizionali possono cambiare, con un aumento del contenuto di sodio e un possibile leggero cambiamento nei nutrienti a causa del processo di tostatura.

Poiché gli anacardi sono calorici, è consigliabile consumarli con moderazione. Consultate l’etichetta del prodotto o fate riferimento a fonti affidabili per valori nutrizionali precisi.

Le controindicazioni

Il consumo di anacardi è generalmente considerato sicuro per la maggior parte delle persone, se moderato. Tuttavia, ci sono alcune potenziali controindicazioni da tenere a mente:

Allergie : appartengono alla stessa famiglia delle piante di mango e pistacchio, quindi le persone con allergie ad altra frutta secca o alberi da frutto potrebbero essere a rischio di sviluppare una reazione allergica agli anacardi. L’allergia agli anacardi è relativamente comune e può causare sintomi come prurito, gonfiore, orticaria, difficoltà respiratorie o addirittura shock anafilattico. Le reazioni allergiche possono variare da lievi a gravi;

: appartengono alla stessa famiglia delle piante di mango e pistacchio, quindi le persone con allergie ad altra frutta secca o alberi da frutto potrebbero essere a rischio di sviluppare una reazione allergica agli anacardi. L’allergia agli anacardi è relativamente comune e può causare sintomi come prurito, gonfiore, orticaria, difficoltà respiratorie o addirittura shock anafilattico. Le reazioni allergiche possono variare da lievi a gravi; Sensibilità alla pianta : l’olio contenuto nella buccia degli anacardi può contenere urushiol, lo stesso composto irritante presente nella pianta di edera velenosa. Anche se la buccia viene rimossa durante il processo di commercializzazione, è comunque possibile che residui di urushiol possano causare irritazioni cutanee in alcune persone;

: l’olio contenuto nella buccia degli anacardi può contenere urushiol, lo stesso composto irritante presente nella pianta di edera velenosa. Anche se la buccia viene rimossa durante il processo di commercializzazione, è comunque possibile che residui di urushiol possano causare irritazioni cutanee in alcune persone; Contenuto calorico : sono calorici e ricchi di grassi. Se consumati in eccesso, potrebbero contribuire a un aumento di peso. È importante prestare attenzione alle porzioni per evitare l’eccesso di calorie;

: sono calorici e ricchi di grassi. Se consumati in eccesso, potrebbero contribuire a un aumento di peso. È importante prestare attenzione alle porzioni per evitare l’eccesso di calorie; Problemi gastrointestinali : alcune persone potrebbero avvertire disturbi gastrointestinali come gonfiore, gas o diarrea se consumano grandi quantità di anacardi a causa del loro contenuto di fibre e grassi;

: alcune persone potrebbero avvertire disturbi gastrointestinali come gonfiore, gas o diarrea se consumano grandi quantità di anacardi a causa del loro contenuto di fibre e grassi; Interazioni farmacologiche : contengono vitamina K, che può interferire con i farmaci anticoagulanti. Le persone che assumono farmaci anticoagulanti dovrebbero consultare un medico prima di includere grandi quantità di anacardi nella loro dieta;

: contengono vitamina K, che può interferire con i farmaci anticoagulanti. Le persone che assumono farmaci anticoagulanti dovrebbero consultare un medico prima di includere grandi quantità di anacardi nella loro dieta; Ossalati: contengono ossalati, che possono contribuire alla formazione di calcoli renali in persone predisposte a questa condizione. Individui con problemi renali o una storia di calcoli renali dovrebbero limitare il consumo di alimenti ad alto contenuto di ossalati.

Come con qualsiasi alimento, è importante consultare un medico o un dietologo in caso di dubbi specifici, soprattutto se si hanno allergie note, condizioni di salute particolari o se si stanno assumendo farmaci.