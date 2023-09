Le proprietà e i benefici delle banane: tutto ciò che devi sapere

MeteoWeb

La banana è un frutto tropicale apprezzato non solo per il suo sapore dolce e la consistenza morbida, ma anche per i numerosi benefici che offre alla nostra salute. Essa è naturalmente ricca di vitamine e minerali essenziali, come la vitamina C, vitamina B6 e il manganese. Questi composti contribuiscono al corretto funzionamento del nostro sistema immunitario e aiutano a mantenere la pelle sana. Inoltre, questo frutto è una fonte di potassio, un minerale che aiuta a regolare la pressione sanguigna e a mantenere il normale funzionamento muscolare. Una particolarità delle banane è la presenza di triptofano, un amminoacido che può migliorare l’umore e favorire il sonno.

Scopriamo quindi, in dettaglio, quali sono benefici, proprietà ed eventuali controindicazioni di questo frutto, tante curiosità e info utili.

Cos’è la banana

La banana è uno dei frutti più popolari al mondo, conosciuta per il suo sapore dolce e la sua versatilità culinaria. Il termine “banana” può riferirsi sia al frutto che alla pianta erbacea da cui proviene.

Le banane sono frutti a forma allungata, solitamente di colore giallo quando sono mature, anche se esistono varietà di colore verde, rosso e marrone. Il frutto è ricoperto da una buccia sottile che viene facilmente rimossa a mano. All’interno, la polpa è morbida, dolce e ricca di amido. Esistono numerose varietà di banane, alcune delle quali vengono consumate crude mentre altre sono solitamente cotte prima di essere mangiate.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la pianta di banana non è un albero, ma una pianta erbacea perenne. Ciò che spesso viene scambiato per il tronco è in realtà un “falso fusto” composto da basi fogliari avvolte. Queste piante possono crescere fino a 7 metri di altezza, a seconda della varietà. Le foglie sono grandi, flessibili e di forma ovale, che crescono dal centro del falso fusto. Una singola pianta può produrre frutti solo una volta, dopodiché muore e viene rimpiazzata da una nuova pianta che cresce da un rizoma sottostante.

Originaria del Sud/Est asiatico, la banana è ora coltivata in molte regioni tropicali e subtropicali del mondo.

Tanti tipi e varietà

Le banane sono tra le colture più antiche e ampiamente coltivate del mondo. Esistono centinaia di varietà di banane, ma molte di esse non sono commercializzate su larga scala. Le varietà di banane possono essere grossolanamente suddivise in due categorie principali: da tavola e da cottura.

Ecco alcune delle varietà più conosciute:

Cavendish : è la varietà di banana da dessert più comunemente trovata nei negozi in molti paesi, riconoscibile dal suo sapore dolce e dalla buccia gialla brillante;

: è la varietà di banana da dessert più comunemente trovata nei negozi in molti paesi, riconoscibile dal suo sapore dolce e dalla buccia gialla brillante; Platano : più grande e meno dolce delle banane da tavola, viene generalmente cotto prima di essere consumato, essendo troppo amidaceo e non molto dolce quando crudo;

: più grande e meno dolce delle banane da tavola, viene generalmente cotto prima di essere consumato, essendo troppo amidaceo e non molto dolce quando crudo; Lady Finger (o Sugar Banana) : più piccole e più dolci rispetto alla Cavendish, spesso con una buccia più sottile;

: più piccole e più dolci rispetto alla Cavendish, spesso con una buccia più sottile; Red Banana (Banana Rossa) : come suggerisce il nome, ha una buccia rossa o viola. La polpa è leggermente rosa o color crema e ha un sapore che ricorda quello di una fragola o di un lampone;

: come suggerisce il nome, ha una buccia rossa o viola. La polpa è leggermente rosa o color crema e ha un sapore che ricorda quello di una fragola o di un lampone; Apple (o Manzano) : sono più piccole, con un sapore che ricorda vagamente una mela o una fragola;

: sono più piccole, con un sapore che ricorda vagamente una mela o una fragola; Blue Java (o Ice Cream Banana) : questa varietà ha una buccia di colore blu-argento e una polpa che sa di gelato alla vaniglia;

: questa varietà ha una buccia di colore blu-argento e una polpa che sa di gelato alla vaniglia; Saba: originaria delle Filippine, è solitamente utilizzata per la cottura.

Benefici e proprietà delle banane

Le banane sono notevolmente nutrienti e offrono una serie di benefici per la salute. Ecco alcune delle principali proprietà:

Ricchezza nutrizionale : sono fonti di diverse vitamine e minerali essenziali. Sono particolarmente ricche di vitamina B6 e vitamina C. Contengono anche buone quantità di potassio, un minerale chiave per mantenere la pressione sanguigna regolata e sostenere la funzione muscolare e cardiaca;

: sono fonti di diverse vitamine e minerali essenziali. Sono particolarmente ricche di vitamina B6 e vitamina C. Contengono anche buone quantità di potassio, un minerale chiave per mantenere la pressione sanguigna regolata e sostenere la funzione muscolare e cardiaca; Energia : grazie al loro contenuto di carboidrati, principalmente sotto forma di zuccheri naturali e amidi, forniscono energia rapidamente, rendendole una scelta popolare tra gli atleti e le persone attive;

: grazie al loro contenuto di carboidrati, principalmente sotto forma di zuccheri naturali e amidi, forniscono energia rapidamente, rendendole una scelta popolare tra gli atleti e le persone attive; Digestione : contengono fibre dietetiche, in particolare pectina e amido resistente, che promuovono una sana digestione. Possono aiutare a regolare il sistema intestinale e a prevenire la stipsi;

: contengono fibre dietetiche, in particolare pectina e amido resistente, che promuovono una sana digestione. Possono aiutare a regolare il sistema intestinale e a prevenire la stipsi; Umore : contengono triptofano, un amminoacido che il corpo converte in serotonina, un neurotrasmettitore noto per migliorare l’umore e combattere la depressione;

: contengono triptofano, un amminoacido che il corpo converte in serotonina, un neurotrasmettitore noto per migliorare l’umore e combattere la depressione; Salute del cuore : il contenuto di fibra e potassio può sostenere la salute cardiovascolare. Dieta ricca di fibre può ridurre il rischio di malattie cardiache, mentre il potassio aiuta a mantenere una pressione sanguigna equilibrata;

: il contenuto di fibra e potassio può sostenere la salute cardiovascolare. Dieta ricca di fibre può ridurre il rischio di malattie cardiache, mentre il potassio aiuta a mantenere una pressione sanguigna equilibrata; Controllo degli zuccheri nel sangue : l’amido resistente è una fibra non digeribile che si trova nelle banane. Può aiutare a stabilizzare i livelli di zuccheri nel sangue e a ridurre l’appetito regolando la sensazione di sazietà;

: l’amido resistente è una fibra non digeribile che si trova nelle banane. Può aiutare a stabilizzare i livelli di zuccheri nel sangue e a ridurre l’appetito regolando la sensazione di sazietà; Antiossidanti: contengono diversi composti antiossidanti, tra cui la dopamina e catechine, che possono aiutare a ridurre il danno da radicali liberi nel corpo e abbassare il rischio di alcune malattie croniche.

È importante notare che, sebbene le banane offrano numerosi benefici per la salute, come con tutti gli alimenti, dovrebbero essere consumate come parte di una dieta equilibrata e varia.

Banane e colesterolo

Le banane non contengono colesterolo, essendo un prodotto vegetale. Tuttavia, possono avere un effetto indiretto sulla salute cardiovascolare. Ricche di fibre dietetiche, potassio e antiossidanti, possono contribuire a una dieta equilibrata che sostiene la salute del cuore. Il consumo regolare di alimenti ricchi di fibre, come le banane, può aiutare a ridurre il livello di colesterolo cattivo (LDL) nel sangue, riducendo così il rischio di malattie cardiache. È sempre consigliabile incorporare le banane in una dieta varia ed equilibrata per massimizzare i benefici per la salute.

Le controindicazioni

Sebbene il consumo di banana sia generalmente considerato sicuro e benefico per la maggior parte delle persone, ci sono alcune controindicazioni da tenere a mente:

Eccesso di potassio : le banane sono una fonte di potassio. Anche se è essenziale per la salute cardiaca e muscolare, un eccesso può essere problematico, soprattutto per chi ha malattie renali. I reni aiutano a regolare i livelli di potassio nel sangue, e se non funzionano correttamente, potrebbero non riuscire a eliminare l’eccesso di potassio, portando a iperpotassiemia;

: le banane sono una fonte di potassio. Anche se è essenziale per la salute cardiaca e muscolare, un eccesso può essere problematico, soprattutto per chi ha malattie renali. I reni aiutano a regolare i livelli di potassio nel sangue, e se non funzionano correttamente, potrebbero non riuscire a eliminare l’eccesso di potassio, portando a iperpotassiemia; Allergie : anche se accade raramente, alcune persone possono essere allergiche alle banane. I sintomi possono includere prurito, orticaria, gonfiore, e in casi gravi, shock anafilattico;

: anche se accade raramente, alcune persone possono essere allergiche alle banane. I sintomi possono includere prurito, orticaria, gonfiore, e in casi gravi, shock anafilattico; Emicrania : alcune persone che soffrono di emicranie potrebbero scoprire che certi cibi, tra cui le banane, possono scatenare un attacco. Si ritiene che ciò possa essere dovuto agli amminoacidi presenti nel frutto;

: alcune persone che soffrono di emicranie potrebbero scoprire che certi cibi, tra cui le banane, possono scatenare un attacco. Si ritiene che ciò possa essere dovuto agli amminoacidi presenti nel frutto; Farmaci Beta-bloccanti : questi farmaci, spesso prescritti per malattie cardiache, possono aumentare i livelli di potassio nel sangue. Chi assume beta-bloccanti dovrebbe monitorare l’assunzione di cibi ricchi di potassio come le banane;

: questi farmaci, spesso prescritti per malattie cardiache, possono aumentare i livelli di potassio nel sangue. Chi assume beta-bloccanti dovrebbe monitorare l’assunzione di cibi ricchi di potassio come le banane; Problemi digestivi : le banane verdi o poco mature contengono elevate quantità di amido resistente, che può essere difficile da digerire per alcune persone, causando gonfiore o gas;

: le banane verdi o poco mature contengono elevate quantità di amido resistente, che può essere difficile da digerire per alcune persone, causando gonfiore o gas; Assunzione di zucchero: le banane molto mature contengono quantità più elevate di zuccheri, che potrebbero non essere ideali per chi cerca di limitare l’assunzione di zuccheri nella dieta.

Detto ciò, per la maggior parte delle persone, le banane sono un componente sicuro e sano della dieta. Se avete preoccupazioni specifiche o particolari condizioni di salute, è sempre meglio consultare un medico.

Valori nutrizionali e calorie

La composizione nutrizionale della banana può variare in base alla varietà e alla maturità, di seguito una stima approssimativa per una banana media (circa 118 grammi):

Calorie: 105

105 Carboidrati: 27 g Di cui zuccheri: 14 g

27 g Proteine: 1,3 g

1,3 g Grassi totali: 0,4 g Grassi saturi: 0,1 g

0,4 g Fibre: 3,1 g

3,1 g Potassio: 422 mg

422 mg Vitamina C: 10,3 mg (circa il 17% dell’assunzione giornaliera raccomandata)

10,3 mg (circa il 17% dell’assunzione giornaliera raccomandata) Vitamina B6 (piridossina): 0,4 mg (circa il 20% dell’assunzione giornaliera raccomandata)

0,4 mg (circa il 20% dell’assunzione giornaliera raccomandata) Acido folico: 25 mcg

25 mcg Magnesio: 32 mg

32 mg Manganese: 0,3 mg (circa il 13% dell’assunzione giornaliera raccomandata)

0,3 mg (circa il 13% dell’assunzione giornaliera raccomandata) Ferro: 0,3 mg

0,3 mg Fosforo: 26 mg

Oltre a questi nutrienti, le banane contengono anche tracce di altri minerali e vitamine. Sono inoltre una fonte di antiossidanti naturali, come la dopamina e varie catechine.