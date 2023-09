Le proprietà nutrizionali del levistico, l’ortaggio dalle molteplici virtù salutari

MeteoWeb

Il levistico, noto anche come “sedano di montagna“, è una pianta apprezzata per le sue numerose proprietà benefiche. Questa pianta offre vantaggi per la salute sia fisica che mentale. Le sue radici, foglie e semi sono utilizzati in cucina e nella medicina tradizionale per migliorare la digestione, ridurre l’infiammazione, alleviare problemi gastrointestinali, come la flatulenza, e promuovere il benessere generale del corpo. Il levistico ha anche proprietà espettoranti, utili per il trattamento delle infezioni respiratorie, e può agire come un diuretico naturale, facilitando l’eliminazione delle tossine dal corpo. Inoltre, grazie ai suoi oli essenziali, il levistico ha un effetto calmante e rilassante, contribuendo all’equilibrio mentale.

Scopriamo quindi, in dettaglio, quali sono benefici, proprietà ed eventuali controindicazioni di questo alimento, tante curiosità e info utili.

Cos’è il levistico

Il levistico, noto scientificamente come Levisticum officinale, è una pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle Apiaceae. È originaria delle regioni montuose dell’Europa meridionale e centrale, ma è coltivata in molte parti del mondo per le sue qualità aromatiche e medicinali. Ha una robusta radice tuberizzata e una lunga rosetta di foglie pennate, simili a quelle del sedano. La pianta può crescere fino a un metro di altezza e produce ombrelli di piccoli fiori gialli o verdi durante l’estate.

È coltivato principalmente per le sue radici e le sue foglie, che vengono utilizzate in cucina come aromatizzante in zuppe, stufati e piatti a base di carne. Inoltre, l’olio essenziale di levistico è estratto dalle sue radici ed è utilizzato in aromaterapia per il suo effetto calmante.

Il levistico preferisce terreni ben drenati e ricchi di nutrienti e cresce meglio in climi freschi e umidi. È una pianta resistente che può prosperare in giardini domestici o orti, purché venga fornita la cura adeguata. Grazie alla sua versatilità culinaria e alle sue proprietà aromatiche e medicinali, il levistico è apprezzato in molte culture in tutto il mondo.

Benefici e proprietà del levistico

Il levistico vanta una serie di benefici e proprietà grazie ai suoi componenti naturali, tra cui oli essenziali, flavonoidi e composti aromatici:

Migliora la digestione : è noto per favorire la digestione, riducendo problemi come la flatulenza, l’indigestione e i crampi addominali;

: è noto per favorire la digestione, riducendo problemi come la flatulenza, l’indigestione e i crampi addominali; Anti-infiammatorio : grazie ai suoi oli essenziali, può ridurre l’infiammazione, alleviando dolori muscolari e articolari;

: grazie ai suoi oli essenziali, può ridurre l’infiammazione, alleviando dolori muscolari e articolari; Esperienza : le sue proprietà espettoranti lo rendono utile nel trattamento della tosse e dei sintomi del raffreddore;

: le sue proprietà espettoranti lo rendono utile nel trattamento della tosse e dei sintomi del raffreddore; Diuretico naturale : può aiutare a eliminare le tossine attraverso l’urina, promuovendo la salute renale;

: può aiutare a eliminare le tossine attraverso l’urina, promuovendo la salute renale; Antiossidante : contiene composti antiossidanti che proteggono le cellule dai danni dei radicali liberi;

: contiene composti antiossidanti che proteggono le cellule dai danni dei radicali liberi; Antibatterico : le proprietà antibatteriche possono contribuire a combattere le infezioni;

: le proprietà antibatteriche possono contribuire a combattere le infezioni; Sostegno al sistema immunitario : la ricca presenza di vitamina C aiuta a rafforzare il sistema immunitario;

: la ricca presenza di vitamina C aiuta a rafforzare il sistema immunitario; Regolazione delle mestruazioni : può contribuire a regolare i cicli mestruali irregolari nelle donne;

: può contribuire a regolare i cicli mestruali irregolari nelle donne; Aromaterapia: l’olio essenziale viene spesso utilizzato per favorire il rilassamento e la calma mentale.

Il levistico è una pianta versatile con molteplici applicazioni, sia in cucina che in campo medicinale. Tuttavia, è importante utilizzarlo con moderazione, poiché l’eccesso può causare effetti collaterali, specialmente nelle persone sensibili. Come con qualsiasi rimedio naturale, è consigliabile consultare un medico prima di utilizzare il levistico per scopi terapeutici.

Le controindicazioni

Il consumo di levistico è generalmente considerato sicuro se moderato, ma presenta alcune controindicazioni:

Reazioni allergiche : alcune persone possono essere allergiche al levistico o ai suoi componenti. Se si manifestano sintomi allergici come eruzioni cutanee, prurito, gonfiore o difficoltà respiratorie, è necessario smettere immediatamente di utilizzarlo e consultare un medico;

: alcune persone possono essere allergiche al levistico o ai suoi componenti. Se si manifestano sintomi allergici come eruzioni cutanee, prurito, gonfiore o difficoltà respiratorie, è necessario smettere immediatamente di utilizzarlo e consultare un medico; Fotodermatite : l’esposizione al sole dopo aver maneggiato il levistico o averne applicato l’olio essenziale sulla pelle può causare fotodermatite, una reazione cutanea acuta alla luce solare. È importante evitare l’esposizione dopo l’applicazione cutanea di prodotti a base di levistico;

: l’esposizione al sole dopo aver maneggiato il levistico o averne applicato l’olio essenziale sulla pelle può causare fotodermatite, una reazione cutanea acuta alla luce solare. È importante evitare l’esposizione dopo l’applicazione cutanea di prodotti a base di levistico; Gravidanza e allattamento : le donne in gravidanza o in fase di allattamento dovrebbero evitare l’uso di levistico in quantità significative, poiché potrebbe avere effetti sulle contrazioni uterine o sull’allattamento;

: le donne in gravidanza o in fase di allattamento dovrebbero evitare l’uso di levistico in quantità significative, poiché potrebbe avere effetti sulle contrazioni uterine o sull’allattamento; Problemi renali : le persone con disturbi renali dovrebbero evitare l’uso eccessivo, poiché la pianta ha proprietà diuretiche che potrebbero aumentare lo stress sui reni;

: le persone con disturbi renali dovrebbero evitare l’uso eccessivo, poiché la pianta ha proprietà diuretiche che potrebbero aumentare lo stress sui reni; Interazioni farmacologiche : potrebbe interagire con alcuni farmaci. Si consiglia di consultare un medico prima di utilizzarlo come rimedio se si stanno assumendo farmaci specifici o se si hanno condizioni di salute preesistenti;

: potrebbe interagire con alcuni farmaci. Si consiglia di consultare un medico prima di utilizzarlo come rimedio se si stanno assumendo farmaci specifici o se si hanno condizioni di salute preesistenti; Irritazione cutanea: l’applicazione diretta dell’olio essenziale di levistico sulla pelle può causare irritazione cutanea in alcune persone. Prima di applicarlo sulla pelle, è importante diluirlo adeguatamente in un olio vettore e fare una prova su una piccola area per verificare se si verifica irritazione.

In generale, è sempre consigliabile consultare un medico o un erborista esperto prima di utilizzare il levistico in modo terapeutico, specialmente se si ha una condizione medica preesistente o si stanno assumendo farmaci. L’uso responsabile e moderato delle erbe è essenziale per evitare potenziali effetti collaterali o complicazioni.

Aroma e sapore del levistico

L’aroma e il sapore del levistico sono distinti e complessi. Le foglie e le radici di questa pianta emanano un profumo aromatico che ricorda una fusione di sedano, prezzemolo e anice. L’aroma è fresco, terroso e leggermente piccante. Il sapore è altrettanto unico, con note di sedano e un leggero retrogusto di anice e agrumi. È sorprendentemente aromatico e vigoroso, ma non aggressivo, rendendolo un ingrediente apprezzato in cucina per aggiungere profondità e complessità ai piatti. La sua complessità aromatica lo rende adatto a zuppe, stufati, salse e marinature, contribuendo a creare sapori unici e raffinati.

L’uso in cucina

Potete utilizzare il levistico in cucina aggiungendo foglie tritate alle vostre zuppe e stufati per un tocco aromatico. Mescolate le foglie con burro fuso per spalmarle su pane tostato o aggiungete radici affettate sottilmente a zuppe e stufati. Incorporate foglie tritate nelle salse per pesce o carne. Sfruttate le radici per insaporire brodi e tisane. Preparate un pesto con foglie di levistico, o aggiungete semi macinati come spezia in piatti di carne, insalate o marinature. Spargete le foglie tritate su piatti di carne alla griglia o di pesce. Infondete le radici in acqua calda per creare una tisana rilassante. Il levistico offre molte possibilità per arricchire i vostri piatti con il suo unico aroma e sapore.

Levistico, dove comprarlo?

Il levistico è disponibile in diversi formati in vari luoghi. Potete trovarlo in negozi di erboristeria, negozi di alimenti naturali o negozi di spezie. Inoltre, è possibile acquistare semi per coltivarlo in casa o nel giardino. In alcune regioni, potreste persino trovare il levistico fresco nei mercati agricoli o presso produttori locali di erbe aromatiche. Per un’opzione più conveniente e accessibile, è possibile cercare online presso rivenditori di erbe secche o spezie. Assicuratevi di scegliere prodotti di alta qualità da produttori affidabili.

Una storia antica

La storia del levistico è antica e affonda le radici nell’Europa centrale e meridionale. Questa pianta era utilizzata dagli antichi Romani e Greci per scopi culinari e medicinali. Le sue radici e le foglie aromatiche erano apprezzate per il loro sapore e le loro proprietà digestive. Durante il medioevo, divenne un elemento essenziale nella cucina europea, in particolare nell’Europa settentrionale, dove veniva coltivato in giardini monastici. Era spesso utilizzato come rimedio contro vari disturbi gastrointestinali.

Nel corso del tempo, l’uso del levistico si è diffuso in molte altre culture, tra cui quella araba, dove è noto come “cannella di montagna”. Oggi, è ancora utilizzato in cucina per insaporire piatti come zuppe, stufati e salse. Inoltre, le sue proprietà medicinali sono ancora riconosciute in alcune tradizioni erboristiche.

Sebbene sia diventato meno comune nelle cucine moderne rispetto al passato, conserva la sua importanza come erba aromatica versatile con una storia ricca e radicata nella cultura europea e mediterranea.