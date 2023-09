Qualcosa di strano sta succedendo alla cometa Nishimura

MeteoWeb

La cometa Nishimura (C/2023 P1) si sta avvicinando al Sole, e si vede. Lo scorso 2 settembre, una tempesta solare l’ha colpita a bruciapelo e le ha strappato la coda. L’astrofotografo Michael Jaeger ha registrato l’evento dall’Austria (immagine in alto). Gli astronomi lo chiamano un “evento di disconnessione“: è causato da un’espulsione di massa coronale (o un flusso di vento solare veloce) che colpisce la cometa. Uno dei primi esempi registrati di questo fenomeno si è verificato nell’aprile 2007, quando la navicella spaziale STEREO-A della NASA ha osservato una CME colpire la cometa Encke e strappargli completamente la coda.

La cometa Nishimura si sta dirigendo verso il Sole per un incontro ravvicinato, che avverrà il 17 settembre. In questo momento, è circa a metà strada tra le orbite di Mercurio e Venere, dove le CME sono più dense e più forti rispetto a quando raggiungono la Terra, spiega il sito specializzato SpaceWeather.com a cura dell’astrofisico Tony Phillips.

La CME che ha colpito la cometa Nishimura probabilmente proveniva dalla macchia solare attiva AR3413, che si trova quasi direttamente di fronte alla cometa. Questa CME, in particolare, ha avuto tempismo e direzione corretti per causare l’evento di disconnessione osservato da Jaeger. Da allora la coda è ricresciuta, ma potrebbe non durare a lungo. Altre CME si stanno facendo strada. La sonda SOHO della NASA ne ha registrate almeno 2 che si muovevano nella giusta direzione.