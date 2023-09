Il rapporto della NASA sugli UAP: verso la nomina di un direttore della ricerca

MeteoWeb

In risposta alla raccomandazione di un gruppo di studio indipendente affinché la NASA svolga un ruolo più importante nella comprensione dei fenomeni anomali non identificati (UAP), l’agenzia spaziale americana ha annunciato che nominerà un direttore della ricerca UAP. La NASA ha commissionato lo studio indipendente per comprendere meglio come l’agenzia può contribuire agli sforzi governativi in corso per promuovere le osservazioni di eventi nel cielo che non possono essere identificati come palloni aerostatici, aerei o come fenomeni naturali noti da un punto di vista scientifico.

“Alla NASA, è nel nostro DNA esplorare e chiederci perché le cose sono come sono. Voglio ringraziare il team dello studio indipendente per aver fornito informazioni su come la NASA potrà studiare e analizzare meglio gli UAP in futuro”, ha affermato l’amministratore della NASA Bill Nelson. “Il nuovo Direttore della ricerca UAP della NASA svilupperà e supervisionerà l’implementazione della visione scientifica della NASA per la ricerca UAP, compreso l’utilizzo dell’esperienza della NASA per lavorare con altre agenzie per analizzare gli UAP e applicare l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per cercare anomalie nei cieli. La NASA svolgerà questo lavoro in modo trasparente a beneficio dell’umanità”. L’obiettivo è “spostare la discussione sul tema degli UAP dal sensazionalismo alla scienza: qualsiasi cosa troveremo, sarà condivisa con il resto del mondo in maniera trasparente”, ha aggiunto Nelson.

Il rapporto contiene i risultati e le raccomandazioni del gruppo di studio esterno che mirano a informare la NASA su quali possibili dati sono disponibili per essere raccolti e su come l’agenzia può aiutare a far luce sull’origine e sulla natura del futuro UAP. Il rapporto non è una revisione o una valutazione di precedenti incidenti UAP.

Mentre la NASA sta ancora valutando il rapporto e valutando i risultati e le raccomandazioni del gruppo di studio indipendente, l’agenzia è impegnata a contribuire allo sforzo unificato UAP del governo federale nominando un direttore della ricerca UAP. Un collegamento della NASA con il Dipartimento della Difesa copriva in precedenza attività UAP limitate per l’agenzia, e il ruolo di direttore centralizzerà le comunicazioni, le risorse e le capacità analitiche dei dati per creare un solido database per la valutazione dei futuri UAP. Il direttore sfrutterà inoltre l’esperienza della NASA nell’intelligenza artificiale, nell’apprendimento automatico e negli strumenti di osservazione spaziale per supportare e migliorare la più ampia iniziativa governativa sugli UAP.

La raccomandazione generale del gruppo di studio indipendente per la NASA dal rapporto è che l’agenzia può svolgere un ruolo di primo piano nello sforzo del governo di comprendere gli UAP, promuovendo lo studio e la raccolta di dati sui fenomeni anomali non identificati. Lo studio esterno raccomanda alla NASA di utilizzare le proprie risorse open source, la vasta esperienza tecnologica, le tecniche di analisi dei dati, le partnership federali e commerciali e le risorse di osservazione della Terra per curare un set di dati migliore e solido per comprendere i futuri UAP.

La NASA inoltre promuoverà la segnalazione dei cittadini impegnandosi con i piloti pubblici e commerciali per costruire un set di dati UAP più ampio e affidabile da utilizzare per identificare futuri incidenti UAP e destigmatizzarne lo studio, visto come tema buono per visionari e complottisti. Per questo, servirà la collaborazione di tutti, dall’aviazione civile a quella militare, compreso il Pentagono.

“I dati sono la linfa vitale necessaria per far avanzare l’esplorazione scientifica e ringraziamo i membri del team di studio indipendente per aver prestato alla NASA la loro esperienza nell’identificazione dei dati disponibili per comprendere la natura e l’origine dei futuri UAP“, ha affermato Nicola Fox, amministratore associato, Science Mission Directorate presso la sede della NASA a Washington. “Il direttore dell’UAP Research è un’aggiunta fondamentale al team della NASA e fornirà leadership, guida e coordinamento operativo per l’agenzia e il governo federale da utilizzare come canale per aiutare a identificare ciò che apparentemente non è identificabile”.

Il gruppo di studio indipendente, istituito al di fuori della NASA, ha utilizzato dati non classificati provenienti da enti governativi civili, dati commerciali e dati provenienti da altre fonti per informare i propri risultati e raccomandazioni nel rapporto. Attualmente esiste un numero limitato di osservazioni di alta qualità di UAP, che rendono al momento impossibile trarre conclusioni scientifiche definitive sulla loro natura. “Il team di ricerca dello studio indipendente della NASA non ha trovato prove che gli ‘oggetti volanti non identificati’ abbiamo un’origine extraterrestre ma noi non sappiamo che cosa siano“, ha detto Bill Nelson, amministratore della NASA, rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della presentazione dei risultati della ricerca.

“L’utilizzo di dati non classificati è stato essenziale per la collaborazione conoscitiva e di comunicazione aperta del nostro team e per sostenere il rigore scientifico nella produzione di questo rapporto per la NASA“, ha affermato David Spergel, Presidente della Simons Foundation e Presidente del gruppo di studio indipendente UAP. “Il team ha scritto il rapporto in combinazione con i pilastri di trasparenza, apertura e integrità scientifica della NASA per aiutare l’agenzia a far luce sulla natura dei futuri incidenti UAP. Abbiamo scoperto che la NASA può aiutare lo sforzo UAP dell’intero governo attraverso la calibrazione sistematica dei dati, misurazioni multiple e garantendo metadati approfonditi dei sensori per creare un set di dati che sia affidabile ed esteso per i futuri studi UAP”.

Il gruppo di studio indipendente UAP è composto da 16 esperti della comunità in diverse aree su questioni rilevanti per potenziali metodi di studio per fenomeni anomali non identificati. La NASA ha commissionato lo studio per esaminare gli UAP da una prospettiva scientifica e creare una tabella di marcia su come utilizzare i dati e gli strumenti scientifici per far progredire la nostra comprensione sui fenomeni anomali non identificati.

Corpi ‘alieni’ in Messico: esperti invitano alla trasparenza

I presunti corpi ‘non umani’ mostrati ieri al Parlamento messicano (la cui natura aliena non è stata confermata oggi dall’Università nazionale autonoma del Messico) tengono banco anche alla conferenza stampa indetta dalla NASA per annunciare la prossima nomina di un direttore per lo studio dei fenomeni anomali non identificati (UAP). Alla domanda dei cronisti, volta a capire se le autorità messicane avessero in qualche modo interpellato la NASA, ha risposto l’astrofisico David Spergel. “Ho visto la notizia solo su Twitter: quando hai cose insolite devi rendere i dati pubblici”, ha detto Spergel. “Se dovessi dare una raccomandazione al governo messicano, direi di rendere i campioni disponibili alla comunità scientifica internazionale”. “Uno dei principali obiettivi di quello che stiamo facendo oggi – ha aggiunto Dan Evans, del direttorato per le missioni scientifiche della NASA – è spostarci da congetture e cospirazioni alla scienza e questo si fa con i dati, come ha detto David, e questo è l’obiettivo della nostra roadmap”.