“Erano intelligenti e vivevano con noi”: corpi “alieni” mostrati al Congresso messicano | FOTO

MeteoWeb

Un esperto di UFO ha presentato 2 corpi presumibilmente “non umani” al Congresso messicano pieno di funzionari stupiti. Jaime Maussan, che ha condotto indagini sui fenomeni alieni per decenni, ieri ha svelato i dettagli sulla scoperta. I ricercatori presenti hanno fatto la straordinaria affermazione secondo cui i cadaveri, recuperati da una miniera a Cusco, in Perù, avevano una composizione genetica diversa del 30% da quella degli esseri umani, il che, secondo loro, dimostra che i corpi appartengono ad un’altra specie.

La datazione al carbonio effettuata dall’Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM) ha rilevato che i corpi, con mani a 3 dita, senza denti e con visione stereoscopica, avevano più di 1.000 anni.

La presentazione ha suscitato diverse reazioni. Alcuni su Twitter hanno scherzato sul fatto che i corpi fossero gatti, mentre altri hanno evidenziato lo strato “insolito”, che sembrava essere sabbia, sugli esemplari.

Maussan ha detto, sotto giuramento: “Questi esemplari non fanno parte della nostra evoluzione terrestre […] Questi non sono esseri che sono stati trovati dopo un incidente di UFO. Sono stati trovati in miniere di diatomee [alghe] e successivamente sono stati fossilizzati“. Successivamente ha aggiunto: “Se siano alieni o no, non lo sappiamo, ma erano intelligenti e vivevano con noi. Dovrebbero riscrivere la storia“. “Non siamo soli in questo vasto universo, dovremmo abbracciare questa realtà“.

I corpi mostrati al Congresso avevano una forma più o meno umanoide. Il collo retrattile e il cranio lungo mostrano “caratteristiche” più “tipiche degli uccelli“, ha riferito El País. Si è scoperto anche che avevano ossa forti e leggere e non avevano denti, hanno spiegato i relatori. Gli esperti presenti al Congresso hanno detto ai deputati presenti all’evento che uno degli esseri aveva uova con embrioni al suo interno.

Maussan ha descritto l’evento come un momento “spartiacque“, la prima volta che il Messico ha tenuto un dialogo formale per riconoscere il fenomeno. Ha detto che i corpi sono stati recentemente analizzati presso l’Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM), dove gli scienziati li hanno studiati con la datazione al radiocarbonio.

All’evento, un certo numero di funzionari statunitensi e messicani sono apparsi per parlare di fenomeni aerei non identificati (UAP). Abraham Avi Loeb, direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard, è apparso in collegamento video e ha chiesto al governo messicano di consentire agli scienziati internazionali di effettuare ulteriori ricerche sugli esemplari.

Tra i presenti c’era anche Ryan Graves, direttore in pensione della marina americana ed ex pilota della marina. Graves ha testimoniato all’inizio di quest’anno sugli avvistamenti “UAP” e sulle informazioni segretate del governo USA. Ai partecipanti all’udienza sono stati mostrati filmati di UAP, inclusi filmati catturati da un aereo da caccia con luci che fluttuavano sopra le nuvole. A tutti i presenti è stato chiesto di alzarsi e prestare giuramento, attestando che tutte le dichiarazioni fatte erano vere.