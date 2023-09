Regno Unito, via libera a nuovo giacimento di petrolio e gas nel Mare del Nord

MeteoWeb

Ignorando gli avvertimenti delle Nazioni Unite secondo cui i Paesi devono smettere di sviluppare nuove risorse di combustibili fossili se vogliono evitare cambiamenti climatici catastrofici, oggi la Gran Bretagna ha dato il via libera a un importante progetto di petrolio e gas nel Mare del Nord. La North Sea Transition Authority ha approvato lo sviluppo del giacimento di Rosebank, consentendo ai proprietari Equinor e Ithaca Energy di portare avanti il progetto circa 130 chilometri a nord-ovest delle Isole Shetland. L’autorità è un regolatore del Regno Unito incaricato sia di massimizzare i benefici economici delle risorse energetiche britanniche del Mare del Nord sia di aiutare il Paese a raggiungere i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio.

La decisione arriva mentre il governo del Primo Ministro Rishi Sunak deve affrontare le critiche per aver indebolito i suoi impegni ambientali in vista delle elezioni previste per il prossimo anno. Sunak ha recentemente ritardato il divieto dei veicoli a benzina e diesel e ha proposto di allentare le norme sulla qualità dell’acqua per i costruttori dopo che costosi programmi ambientali si sono rivelati impopolari presso alcuni elettori. Il governo sostiene che la Gran Bretagna abbia bisogno di progetti come Rosebank per rafforzare la produzione nazionale di petrolio e gas, controllare i costi per i consumatori e fornire “sicurezza energetica” mentre il Paese effettua la transizione dai combustibili fossili alle fonti di energia rinnovabile, come l’eolico e il solare.

A luglio, Sunak ha annunciato l’intenzione di rilasciare centinaia di nuove licenze per petrolio e gas per proteggere i posti di lavoro e rendere la Gran Bretagna più indipendente dal punto di vista energetico mentre la produzione diminuisce nei giacimenti petroliferi del Mare del Nord. La produzione dei giacimenti britannici del Mare del Nord, sviluppati per la prima volta all’inizio degli anni ’70, è diminuita costantemente nell’ultimo quarto di secolo. I giacimenti hanno prodotto l’equivalente di circa 1,3 milioni di barili al giorno a maggio, in calo del 75% rispetto al picco del dicembre 1996.

Rosebank, uno dei più grandi giacimenti non sfruttati nelle acque del Regno Unito, detiene circa 300 milioni di barili di petrolio recuperabili, ha affermato Equinor. Equinor, con sede in Norvegia, che possiede l’80% di Rosebank, ha dichiarato che i due partner intendono investire 3,8 miliardi di dollari nel progetto, supportando circa 1.600 posti di lavoro nel momento di massima costruzione. La prima fase del progetto inizierà a produrre nel 2026-2027.

Il governo sostiene che Rosebank e altri nuovi progetti saranno “significativamente meno intensivi in termini di emissioni rispetto agli sviluppi precedenti”. “La produzione continuata nel Mare del Nord è importante per mantenere la sicurezza interna dell’approvvigionamento e rendere il Regno Unito meno vulnerabile al ripetersi della crisi energetica che ha causato l’impennata dei prezzi dopo l’invasione illegale dell’Ucraina da parte della Russia”, ha affermato il governo. Il giacimento di Rosebank, a detta di Downing Street, è destinato a rendere il Regno Unito “più sicuro di fronte a tiranni come Vladimir Putin” che sono alla testa di Paesi leader produttori di gas e petrolio.

Il governo sostiene che mira ancora a raggiungere il suo obiettivo di eliminare le emissioni nette di carbonio entro il 2050. “Stiamo investendo nella nostra energia rinnovabile leader a livello mondiale ma avremo bisogno di petrolio e gas come parte di quel mix nel percorso verso lo zero netto e così ha senso utilizzare le nostre forniture provenienti dai giacimenti del Mare del Nord, come Rosebank”, ha affermato in una nota il Ministro dell’Energia Claire Coutinho.