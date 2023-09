Sapone liquido ritirato dal mercato: segnalato prodotto cosmetico, contiene propionaldeide

MeteoWeb

“Ci sono alcune sostanze non consentite nella formulazione dei cosmetici, che possono nuocere alla salute. Proprio per informare il consumatore, il 31 agosto 2023, l’Italia ha notificato al RAPEX, il sistema europeo di allerta rapido per i prodotti non alimentari (avviso A12/02060/23), un problema per un prodotto che contiene 2-(4-terz-butilbenzil) propionaldeide (BMHCA), che è vietato nei prodotti cosmetici“: è quanto segnala in una nota lo Sportello dei Diritti. BMHCA “può danneggiare il sistema riproduttivo, può nuocere alla salute del feto e può causare sensibilizzazione cutanea,” viene evidenziato in una nota.

Nel dettaglio “si stratta del sapone liquido codice a barre 8004830285820 (barcode) “Muschio Bianco” a marca Natural Care venduto nel flacone in plastica trasparente da 1000 ml, prodotto dall’azienda COMINPARFUM con sede a Niardo in provincia di Brescia alla via Via dell’Artigianato, 7, che opera nel settore cosmetico, toiletries e detergenza casa, offrendo diverse linee di prodotto“. In particolare, “le autorità sanitarie italiane hanno individuato prodotti per la cura della persona realizzati utilizzando la sostanza ”Lilial”, anche nota come ”Butilbenzil propionaldeide”, la quale è stata vietata a partire dal marzo 2022 dal regolamento Ue 1902/2021. Infatti, “secondo il Comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, tale ingrediente rientra nel novero delle sostanze cancerogene e tossiche per la fertilità“.