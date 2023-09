Semi di canapa: fonte proteica completa con proprietà e benefici, ma con alcune controindicazioni

MeteoWeb

I semi di canapa vantano una vasta gamma di benefici e proprietà per la salute. Ricchi di proteine complete e amminoacidi essenziali, sono ideali per vegani e vegetariani. Contengono acidi grassi essenziali omega-3 e omega-6, che supportano la salute cardiovascolare e il sistema nervoso. Sono anche fonte di fibre, promuovendo la digestione e il controllo del peso. Contengono antiossidanti come la vitamina E, che aiutano a combattere lo stress ossidativo e proteggono le cellule dai danni. I fitosteroli presenti possono contribuire a ridurre il colesterolo nel sangue. Inoltre, i semi di canapa sono una fonte di minerali essenziali come ferro, magnesio, zinco e fosforo. Possono sostenere il sistema immunitario grazie alle loro proprietà antinfiammatorie e alla presenza di amminoacidi chiave. Il loro equilibrio tra nutrienti supporta la salute della pelle, dei capelli e delle unghie. Non contengono THC in quantità rilevanti, quindi non provocano effetti psicotropi.

Scopriamo quindi, in dettaglio, quali sono benefici, proprietà ed eventuali controindicazioni di questo alimento, tante curiosità e info utili.

Cosa sono i semi di canapa

I semi di canapa sono i semi prodotti dalla pianta di canapa, nota scientificamente come Cannabis sativa. La canapa è una pianta versatile che è stata coltivata per migliaia di anni per vari scopi, tra cui l’uso industriale, alimentare, tessile e medicinale. I semi di canapa sono una parte preziosa di questa pianta e sono ampiamente utilizzati per i loro benefici nutrizionali.

La pianta di canapa è una specie alta e sottile con foglie palmate e fiori a forma di spiga. Può crescere in diverse condizioni climatiche ed è nota per la sua resistenza naturale alle malattie e agli insetti. La canapa viene coltivata in molte parti del mondo, tra cui Nord America, Europa, Asia e alcune parti dell’Africa. È una pianta che richiede meno pesticidi e acqua rispetto ad altre colture.

I semi di canapa sono piccoli e ovali, con un guscio esterno duro e una parte interna morbida, ricca di nutrienti. Questi semi sono comunemente consumati crudi, tostati o macinati per produrre olio di semi di canapa, che è ricco di acidi grassi essenziali, vitamine e minerali. È importante notare che la varietà di canapa coltivata per l’uso alimentare contiene solo tracce di tetraidrocannabinolo (THC), il composto psicoattivo presente nella cannabis. Quindi, i semi di canapa non provocano effetti psicotropi e sono legali in molte parti del mondo.

La coltivazione della canapa richiede attenzione e cura, poiché le piante possono raggiungere altezze considerevoli e richiedono spazio. Le fibre e i semi di canapa sono utilizzati in una varietà di prodotti, tra cui abbigliamento, carta, cosmetici, alimenti e integratori alimentari.

Benefici e proprietà dei semi di canapa

I semi di canapa vantano una lunga serie di benefici e proprietà per la salute grazie alla loro ricchezza di nutrienti:

Ricchezza di proteine : contengono tutti e 9 gli amminoacidi essenziali, rendendoli una fonte completa di proteine vegetali. Sono quindi un’opzione preziosa per chi segue diete vegane o vegetariane;

: contengono tutti e 9 gli amminoacidi essenziali, rendendoli una fonte completa di proteine vegetali. Sono quindi un’opzione preziosa per chi segue diete vegane o vegetariane; Acidi grassi essenziali : sono una delle migliori fonti di acidi grassi omega-3 e omega-6 in un rapporto equilibrato. Questi acidi grassi essenziali supportano la salute cardiovascolare, il funzionamento cerebrale e riducono l’infiammazione nel corpo;

: sono una delle migliori fonti di acidi grassi omega-3 e omega-6 in un rapporto equilibrato. Questi acidi grassi essenziali supportano la salute cardiovascolare, il funzionamento cerebrale e riducono l’infiammazione nel corpo; Ricchezza di fibre : sono una buona fonte di fibre, che promuovono la salute digestiva, regolano il transito intestinale e favoriscono il senso di sazietà;

: sono una buona fonte di fibre, che promuovono la salute digestiva, regolano il transito intestinale e favoriscono il senso di sazietà; Antiossidanti : contengono vitamina E e altri antiossidanti che aiutano a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi, contribuendo a rallentare l’invecchiamento cellulare;

: contengono vitamina E e altri antiossidanti che aiutano a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi, contribuendo a rallentare l’invecchiamento cellulare; Salute cardiovascolare : gli acidi grassi presenti nei semi di canapa possono contribuire ad abbassare il colesterolo cattivo (LDL) e mantenere un equilibrio lipidico sano nel sangue, supportando così la salute del cuore;

: gli acidi grassi presenti nei semi di canapa possono contribuire ad abbassare il colesterolo cattivo (LDL) e mantenere un equilibrio lipidico sano nel sangue, supportando così la salute del cuore; Minerali essenziali : sono una buona fonte di minerali come magnesio, ferro, zinco e fosforo, che sono cruciali per molte funzioni corporee, inclusi il sistema immunitario e la salute ossea;

: sono una buona fonte di minerali come magnesio, ferro, zinco e fosforo, che sono cruciali per molte funzioni corporee, inclusi il sistema immunitario e la salute ossea; Salute della pelle e dei capelli : gli acidi grassi omega-3 e omega-6 presenti nei semi possono contribuire a mantenere la pelle idratata e favorire la crescita dei capelli sani;

: gli acidi grassi omega-3 e omega-6 presenti nei semi possono contribuire a mantenere la pelle idratata e favorire la crescita dei capelli sani; Equilibrio ormonale : i fitosteroli presenti nei semi possono sostenere l’equilibrio ormonale e migliorare la funzione endocrina;

: i fitosteroli presenti nei semi possono sostenere l’equilibrio ormonale e migliorare la funzione endocrina; Sistema immunitario: contengono amminoacidi come l’arginina, che supporta il sistema immunitario e svolge un ruolo nella guarigione delle ferite.

È importante notare che, nonostante i benefici, è sempre consigliabile consumare i semi di canapa con moderazione come parte di una dieta equilibrata. Consultate un medico in caso di dubbi specifici.

Le controindicazioni

Sebbene il consumo di semi di canapa sia generalmente considerato sicuro e benefico, ci sono alcune controindicazioni da tenere a mente:

Allergie : alcune persone possono essere allergiche. Le reazioni allergiche possono includere prurito, gonfiore, eruzione cutanea o problemi respiratori. È importante fare attenzione se si sospettano allergie o sensibilità;

: alcune persone possono essere allergiche. Le reazioni allergiche possono includere prurito, gonfiore, eruzione cutanea o problemi respiratori. È importante fare attenzione se si sospettano allergie o sensibilità; Interazioni con farmaci : possono avere interazioni con alcuni farmaci. Ad esempio, possono avere un effetto anticoagulante, quindi chi assume farmaci anticoagulanti dovrebbe consultarne il medico prima di aumentare il consumo;

: possono avere interazioni con alcuni farmaci. Ad esempio, possono avere un effetto anticoagulante, quindi chi assume farmaci anticoagulanti dovrebbe consultarne il medico prima di aumentare il consumo; Contenuto calorico : sono densi di nutrienti e possono essere calorici. Consumarne grandi quantità senza controllo potrebbe contribuire al consumo eccessivo di calorie;

: sono densi di nutrienti e possono essere calorici. Consumarne grandi quantità senza controllo potrebbe contribuire al consumo eccessivo di calorie; Effetti digestivi : alcune persone potrebbero avvertire disagi gastrointestinali come gonfiore o disturbi intestinali se consumano grandi quantità di semi di canapa a causa del loro contenuto di fibre;

: alcune persone potrebbero avvertire disagi gastrointestinali come gonfiore o disturbi intestinali se consumano grandi quantità di semi di canapa a causa del loro contenuto di fibre; Equilibrio dei grassi : gli acidi grassi omega-3 e omega-6 sono benefici, ma è importante mantenere un equilibrio tra di essi. Il consumo eccessivo di uno rispetto all’altro potrebbe avere effetti negativi sulla salute;

: gli acidi grassi omega-3 e omega-6 sono benefici, ma è importante mantenere un equilibrio tra di essi. Il consumo eccessivo di uno rispetto all’altro potrebbe avere effetti negativi sulla salute; Effetti sulla pressione sanguigna : gli acidi grassi essenziali nei semi possono avere un impatto sulla pressione sanguigna. Chi ha problemi di pressione sanguigna dovrebbe consultare un medico prima di includere grandi quantità di semi di canapa nella dieta;

: gli acidi grassi essenziali nei semi possono avere un impatto sulla pressione sanguigna. Chi ha problemi di pressione sanguigna dovrebbe consultare un medico prima di includere grandi quantità di semi di canapa nella dieta; Gravidanza e allattamento : non esistono studi completi sulla sicurezza dei semi di canapa durante la gravidanza e l’allattamento. È consigliabile consultare un medico prima di consumarli in queste fasi;

: non esistono studi completi sulla sicurezza dei semi di canapa durante la gravidanza e l’allattamento. È consigliabile consultare un medico prima di consumarli in queste fasi; Assunzione eccessiva di minerali: sono una fonte di minerali, ma un consumo eccessivo potrebbe portare a un eccesso di minerali come il ferro, che potrebbe non essere adatto a tutti.

In ogni caso, è sempre consigliabile rivolgersi a un medico o un dietologo prima di apportare cambiamenti significativi alla propria dieta, soprattutto se si hanno condizioni mediche preesistenti o si stanno assumendo farmaci.

Valori nutrizionali e calorie

I valori nutrizionali dei semi di canapa possono variare leggermente in base al tipo di varietà e al metodo di coltivazione, ma in generale, i semi di canapa sono ricchi di nutrienti. Ecco una stima approssimativa dei valori nutrizionali per 100 grammi di semi di canapa decorticati:

Calorie: circa 550 kcal

Proteine: circa 30 grammi

Grassi totali: circa 45 grammi Acidi grassi saturi: circa 5 grammi Acidi grassi monoinsaturi: circa 7 grammi Acidi grassi polinsaturi: circa 30 grammi (di cui circa 3 grammi di omega-3 e 9 grammi di omega-6)

Carboidrati: circa 5 grammi Fibre: circa 3 grammi Zuccheri: circa 1,5 grammi



I valori nutrizionali possono variare in base al produttore e alla varietà. Controllare l’etichetta del prodotto o consultate le informazioni fornite dal produttore per ottenere i valori più accurati.

L’uso in cucina

I semi di canapa si prestano a molteplici utilizzi culinari. Aggiungeteli per arricchire la consistenza e il sapore di piatti dolci e salati. Macinateli per creare una farina nutriente da mescolare nelle preparazioni per pane, biscotti o pancake. Spolverate i semi interi sulle insalate per un tocco croccante e un’esplosione di nutrienti. Tostate i semi in una padella per esaltarne il gusto e poi tritateli finemente per arricchire pesti, salse o condimenti. Mescolateli nell’impasto dei frullati per aumentare il contenuto proteico e migliorare la consistenza. Cospargeteli su frutta fresca, yogurt o porridge per una colazione nutriente.

Incorporate i semi di canapa nella vostra alimentazione quotidiana per un tocco di salute e versatilità in ogni portata.