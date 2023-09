Semi di chia: proprietà e controindicazioni del supercibo potente e versatile

MeteoWeb

I semi di chia sono noti per i loro numerosi benefici e proprietà per la salute. Ricchi di antiossidanti, fibre e acidi grassi omega-3, sostengono la salute cardiaca e riducono l’infiammazione. La loro alta quantità di fibre promuove la regolarità intestinale e il controllo del peso, contribuendo a una sensazione di sazietà. Sono una fonte di proteine vegetali e minerali come calcio, magnesio e fosforo, essenziali per la salute ossea. Grazie alla capacità di assorbire liquidi e formare un gel, possono aiutare a stabilizzare i livelli di zuccheri nel sangue e a controllare l’appetito. Inoltre, contribuiscono al miglioramento dell’energia e dell’umore grazie ai nutrienti essenziali che forniscono.

Scopriamo quindi, in dettaglio, quali sono benefici, proprietà ed eventuali controindicazioni di questo alimento, tante curiosità e info utili.

Cosa sono i semi di chia

I semi di chia sono piccoli semi ovali provenienti dalla pianta Salvia hispanica, appartenente alla famiglia delle Lamiaceae. Originaria del Messico e del Guatemala, la pianta è stata coltivata per secoli dalle popolazioni indigene per il suo valore nutrizionale e medicinale. Cresce bene in climi tropicali e subtropicali, preferibilmente in suoli ben drenati.

La pianta di chia raggiunge un’altezza di circa 1-1,5 metri. Le sue foglie sono verdi, dentellate e simili a quelle della menta. Durante la fioritura, la pianta sviluppa piccoli fiori di colore viola o bianco, disposti in spighe lunghe e strette. Dopo la fioritura, i semi iniziano a svilupparsi all’interno dei fiori. Una volta maturi, i semi vengono raccolti, essiccati e separati dai fiori.

La popolarità dei semi di chia come superfood è cresciuta negli ultimi anni grazie ai loro molteplici benefici per la salute.

Benefici e proprietà dei semi di chia

I semi di chia vantano numerosi benefici per la salute grazie alle loro proprietà nutrienti:

Ricchi di nutrienti : sono una fonte concentrata di fibre, proteine, acidi grassi omega-3, antiossidanti, vitamine (come la vitamina B) e minerali (come calcio, magnesio e fosforo);

: sono una fonte concentrata di fibre, proteine, acidi grassi omega-3, antiossidanti, vitamine (come la vitamina B) e minerali (come calcio, magnesio e fosforo); Salute cardiaca : gli acidi grassi omega-3 presenti aiutano a ridurre l’infiammazione e migliorano la salute del cuore, contribuendo a ridurre il rischio di malattie cardiache;

: gli acidi grassi omega-3 presenti aiutano a ridurre l’infiammazione e migliorano la salute del cuore, contribuendo a ridurre il rischio di malattie cardiache; Controllo del peso : le fibre assorbono liquidi e formano un gel nello stomaco, aumentando la sensazione di sazietà e aiutando a controllare l’appetito, facilitando il controllo del peso;

: le fibre assorbono liquidi e formano un gel nello stomaco, aumentando la sensazione di sazietà e aiutando a controllare l’appetito, facilitando il controllo del peso; Regolarità intestinale : l’alto contenuto di fibre favorisce la regolarità intestinale e promuove la salute digestiva;

: l’alto contenuto di fibre favorisce la regolarità intestinale e promuove la salute digestiva; Stabilizzazione dei livelli di zuccheri nel sangue : grazie alla capacità di assorbire liquidi e rallentare l’assorbimento dei carboidrati, possono contribuire al controllo dei livelli di zuccheri nel sangue;

: grazie alla capacità di assorbire liquidi e rallentare l’assorbimento dei carboidrati, possono contribuire al controllo dei livelli di zuccheri nel sangue; Salute ossea : sono una buona fonte di calcio, magnesio e fosforo, nutrienti essenziali per la salute delle ossa e dei denti;

: sono una buona fonte di calcio, magnesio e fosforo, nutrienti essenziali per la salute delle ossa e dei denti; Antiossidanti : contengono antiossidanti che combattono lo stress ossidativo e proteggono le cellule dai danni causati dai radicali liberi;

: contengono antiossidanti che combattono lo stress ossidativo e proteggono le cellule dai danni causati dai radicali liberi; Salute cerebrale : gli acidi grassi omega-3, in particolare l’acido alfa-linolenico, possono contribuire al benessere cerebrale e alla funzione cognitiva;

: gli acidi grassi omega-3, in particolare l’acido alfa-linolenico, possono contribuire al benessere cerebrale e alla funzione cognitiva; Supporto dell’energia : le proteine, le fibre e i nutrienti presenti possono aiutare a mantenere alti i livelli di energia nel corso della giornata;

: le proteine, le fibre e i nutrienti presenti possono aiutare a mantenere alti i livelli di energia nel corso della giornata; Salute della pelle: gli antiossidanti e gli acidi grassi omega-3 possono contribuire a mantenere la salute della pelle, promuovendo l’idratazione e la riduzione dell’infiammazione.

È importante notare che, sebbene i semi di chia offrano numerosi vantaggi, è sempre consigliabile includerli in una dieta equilibrata e varia per massimizzare i benefici per la salute.

Le controindicazioni

Nonostante i numerosi benefici, i semi di chia possono presentare alcune controindicazioni:

Allergie : alcune persone possono essere allergiche ai semi di chia, manifestando sintomi come prurito, eruzione cutanea, gonfiore o difficoltà respiratorie. In caso di reazioni allergiche, è importante evitare il consumo;

: alcune persone possono essere allergiche ai semi di chia, manifestando sintomi come prurito, eruzione cutanea, gonfiore o difficoltà respiratorie. In caso di reazioni allergiche, è importante evitare il consumo; Problemi gastrointestinali : l’alto contenuto di fibre potrebbe causare disagio gastrointestinale, come gonfiore, gas o diarrea, specialmente se consumati in eccesso o se il corpo non è abituato a un’elevata assunzione di fibre;

: l’alto contenuto di fibre potrebbe causare disagio gastrointestinale, come gonfiore, gas o diarrea, specialmente se consumati in eccesso o se il corpo non è abituato a un’elevata assunzione di fibre; Problemi di coagulazione : a causa degli acidi grassi omega-3, possono avere un effetto anticoagulante;

: a causa degli acidi grassi omega-3, possono avere un effetto anticoagulante; Interazioni farmacologiche : potrebbero interagire con alcuni farmaci, come quelli per la pressione sanguigna, i farmaci per il diabete e gli anticoagulanti. È sempre consigliabile consultare un medico per fare chiarezza su eventuali interazioni;

: potrebbero interagire con alcuni farmaci, come quelli per la pressione sanguigna, i farmaci per il diabete e gli anticoagulanti. È sempre consigliabile consultare un medico per fare chiarezza su eventuali interazioni; Asfissia : quando i semi vengono mescolati con liquidi, formano un gel che può espandersi. Se ingeriti secchi e poi bevuti senza sufficiente liquido, potrebbero causare ostruzione delle vie respiratorie. È importante mescolarli bene con liquidi o aggiungerli a cibi umidi per evitare questo rischio;

: quando i semi vengono mescolati con liquidi, formano un gel che può espandersi. Se ingeriti secchi e poi bevuti senza sufficiente liquido, potrebbero causare ostruzione delle vie respiratorie. È importante mescolarli bene con liquidi o aggiungerli a cibi umidi per evitare questo rischio; Bassa pressione sanguigna: l’effetto anticoagulante dei semi di chia potrebbe influenzare la pressione sanguigna. Le persone con pressione bassa dovrebbero prestare attenzione e consultare un medico se decidono di includere grandi quantità di semi di chia nella loro dieta.

Prima di introdurre i semi di chia nella propria dieta, è sempre consigliabile consultare un medico, soprattutto se si hanno condizioni mediche preesistenti o se si stanno assumendo farmaci.

I semi di chia sono pericolosi?

Il consumo di semi di chia è generalmente sicuro per la maggior parte delle persone quando avviene con moderazione e seguendo le indicazioni. Tuttavia, alcune precauzioni sono necessarie. L’alta quantità di fibre può causare disagio gastrointestinale in alcune persone. Inoltre, l’effetto anticoagulante dei nutrienti può interagire con farmaci anticoagulanti e influenzare la pressione sanguigna. L’ingestione di semi di chia secchi e non adeguatamente idratati può causare il rischio di ostruzione delle vie respiratorie. Per evitare complicazioni, è consigliabile consultare un medico, soprattutto in caso di allergie, problemi di coagulazione o altre condizioni mediche.

Valori nutrizionali e calorie

I valori nutrizionali dei semi di chia possono variare leggermente in base alla fonte e alle dimensioni dei semi. Ecco una stima approssimativa per una porzione di 28 grammi (circa 2 cucchiai) di semi di chia:

Calorie: circa 138 kcal

Grassi: circa 8,7 g Acidi grassi saturi: circa 0,8 g Acidi grassi monoinsaturi: circa 0,6 g Acidi grassi polinsaturi (omega-3 e omega-6): circa 6,5 g

Carboidrati: circa 10,6 g Fibre alimentari: circa 9,8 g Zuccheri: circa 0,2 g

Proteine: circa 4,7 g

Calcio: circa 177 mg

Magnesio: circa 95 mg

Fosforo: circa 265 mg

Potassio: circa 44 mg

Vitamina B: variabile a seconda del produttore

Antiossidanti e altri nutrienti minori: variabile

È importante notare che i semi di chia sono calorici e ricchi di nutrienti, quindi una piccola quantità può fornire una buona dose di nutrienti essenziali. Tuttavia, poiché sono calorici, è importante includerli nella dieta in modo equilibrato e tenere conto delle calorie complessive. Va anche ricordato che l’assorbimento delle fibre e dei nutrienti dei semi di chia può variare in base alla preparazione e all’assunzione di liquidi.

L’uso in cucina

Ecco alcune idee su come utilizzare i semi di chia in cucina:

Aggiungete 2 cucchiai di semi a 1/2 tazza di yogurt per una colazione ricca di fibre e proteine;

Incorporate 1-2 cucchiai nella vostra ciotola di frutta tagliata per un tocco croccante e nutriente;

Cucinate un delizioso “budino di chia” mescolando 1/4 di tazza di semi di chia con 1 tazza di latte vegetale. Lasciate riposare per 15 minuti, mescolando di tanto in tanto, poi mettete in frigo durante la notte;

Creare una barretta energetica mescolando semi di chia, frutta secca, miele e avena. Mettete, pressandolo, il composto in una teglia, raffreddate e tagliate in barrette;

Aggiungete i semi alle vostre miscele di frullati per un aumento di fibre e nutrienti;

Spolverate i semi sulla vostra insalata preferita per un tocco croccante e nutriente;

Cospargete una piccola quantità di semi sulla vostra porzione di cereali o farina d’avena per un tocco extra di nutrienti;

Incorporate i semi di chia nella vostra ricetta di pane o muffin per aggiungere fibra e consistenza;

Mescolate i semi di chia con un liquido, come acqua o succo di frutta, per creare un gel che può essere utilizzato come sostituto delle uova in alcune ricette vegane;

Aggiungete una piccola quantità di semi alla vostra tazza di tè o acqua aromatizzata per un tocco di nutrienti.

Ricordate sempre di idratare adeguatamente i semi di chia prima del consumo e di utilizzarli con moderazione per godere dei loro benefici senza rischi.