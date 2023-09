Caldo record a settembre in Francia, e non è ancora finita

MeteoWeb

Il mese di settembre 2023 è il settembre più caldo mai registrato in Francia: lo ha confermato oggi Météo France. Il record precedente risaliva al 1949, con +20,88°C. Per il 2023, questa media supererà di gran lunga i +21°C. “Non esiste una cifra definitiva, ma siamo già sicuri che sarà il mese di settembre più caldo mai registrato,” ha spiegato Christine Berne, climatologa di Météo France. La temperatura media provvisoria per settembre è di 21,5°C. Rispetto alla media stagionale, le anomalie termiche si collocano tra 3,5 e 3,6°C, ovvero tra le “anomalie più forti di tutti i mesi messi insieme“, ha evidenziato Christine Berne.

Uno dei segnali che indicavano questo mese come particolarmente atipico è stato l’attivazione, il 7 settembre, dell’allerta per ondata di caldo, codice arancione. L’avviso “non è mai stato attivato al di fuori del periodo estivo, è stata la prima volta“, ha affermato Berne.

In termini di precipitazioni, per il mese di settembre “registreranno un deficit del 20%, con un fronte occidentale che avrà precipitazioni in eccesso o vicine alla norma, mentre le zone mediterranee, spingendosi fino all’estremo Est, saranno in deficit di precipitazioni“.

Ondata di caldo in Francia, possibili record a ottobre

L’attuale fase di caldo non è finita e dovrebbe raggiungere il picco tra domenica 1° ottobre e lunedì 2 ottobre. Mentre la dorsale anticiclonica si rafforza sulla Francia questo fine settimana, una nuova depressione atlantica sul Nord delle isole britanniche porterà aria calda molto a Nord, su tutta la Francia domenica, primo giorno del mese di ottobre. “Sabato 30 settembre, le temperature aumenteranno da Sud, ma è domenica 1° ottobre e soprattutto lunedì 2 ottobre che il caldo aumenterà. Lunedì 2 ottobre potrebbe essere il giorno più caldo e battere quello del 3 ottobre 1985,” ha annunciato Tristan Amm, meteorologo di Météo-France, che prevede “anomalie di 10°C“. Martedì 3 ottobre è prevista una perturbazione, che dovrebbe rinfrescare l’atmosfera, ma dalla metà della prossima settimana le temperature ricominceranno a salire.