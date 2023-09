La Soyuz attracca al segmento russo della Stazione Spaziale dopo 3 ore di viaggio

MeteoWeb

Un’astronauta americana e due russi hanno compiuto un veloce viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) oggi a bordo di una navetta russa. L’astronauta della NASA Loral O’Hara e i cosmonauti di Roscosmos Oleg Kononenko e Nikolai Chub sono partiti dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, a bordo della navetta Soyuz MS-24 e hanno attraccato al modulo Rassvet (MIM-1) del segmento russo della ISS alle 20:53 italiane. L’attracco è avvenuto circa tre ore dopo il lancio dell’equipaggio alle 17:44, per uno dei viaggi verso la ISS più veloci di sempre. O’Hara trascorrerà sei mesi sull’avamposto spaziale, mentre Kononenko e Chub vi trascorreranno un anno. È il primo volo spaziale per O’Hara e Chub, mentre il comandante della missione Kononenko è al suo quinto viaggio verso l’avamposto in orbita. Entro la fine del suo anno di permanenza, Kononenko stabilirà un nuovo record per il tempo più lungo trascorso nello spazio, più di mille giorni.

O’Hara, Kononenko e Chub si uniranno all’equipaggio della Expedition 69 quando i portelli si apriranno alle 23:10 italiane. Sulla ISS sono già presenti 7 astronauti provenienti da Stati Uniti, Russia, Danimarca e Giappone: l’equipaggio della ISS salirà, dunque, a 10. I tre nuovi arrivati lavoreranno su scienza e ricerca nello sviluppo tecnologico, scienze della Terra, biologia e ricerca umana per il beneficio di tutti.

Il trio di astronauti avrebbe dovuto volare verso la stazione spaziale la primavera scorsa, ma è stato necessario utilizzare la navetta a loro destinata per sostituire un altro equipaggio. Quell’equipaggio, composto sempre da due russi e un americano, tornerà a casa il 27 settembre. La loro permanenza è stata prolungata da sei mesi a un anno quando la navetta Soyuz che avrebbe dovuto riportarli sulla Terra ha sviluppato una perdita di refrigerante mentre era attraccata alla stazione.

La Expedition 70 inizierà mercoledì 27 settembre, dopo la partenza dell’astronauta da record della NASA Frank Rubio e dei cosmonauti di Roscosmos Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin. Rubio ha recentemente battuto il record per il volo spaziale più lungo effettuato da un americano. Dopo una permanenza di un anno a bordo del laboratorio in orbita, il trio atterrerà in Kazakistan il 27 settembre, a quel punto Rubio avrà trascorso un totale di 371 giorni nello spazio: il volo spaziale più lungo di un astronauta statunitense.