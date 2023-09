SpaceX lancia satelliti Starlink, 62ª missione record del 2023

MeteoWeb

SpaceX ha appena stabilito un nuovo record di lancio. La società ha inviato 21 satelliti Starlink in orbita con un razzo Falcon 9 dal Kennedy Space Center della NASA in Florida, alle 04:47 ora italiana di oggi. Si è trattato della 62ª missione orbitale di SpaceX del 2023, che ha stabilito un nuovo record per il maggior numero di voli in un anno, secondo il fondatore e CEO dell’azienda Elon Musk.

Il primo stadio del Falcon 9 è tornato sulla Terra come previsto. È atterrato circa 8,5 minuti dopo il decollo sulla nave drone Just Read the instructions, che era di stanza nell’Oceano Atlantico. Si è trattato del 10° lancio e atterraggio per questo particolare booster. Lo stadio superiore, nel frattempo, ha continuato a volare. Il dispiegamento dei 21 satelliti Starlink nell’orbita terrestre bassa (LEO) era previsto circa 65 minuti dopo il decollo.

Il lancio è stato parte di un grande giorno per SpaceX. La compagnia ha riportato a casa anche i 4 astronauti della missione Crew-6, che si trovavano sulla Stazione Spaziale Internazionale da marzo.