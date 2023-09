Spazio: successo per il test di accensione per lo stadio superiore di Ariane 6

MeteoWeb

Il 1° settembre 2023 il nuovissimo veicolo di lancio Ariane 6 dell’ESA ha acceso i 2 motori dello stadio superiore per simulare il modo in cui dovranno operare insieme presso il centro di prova motori dell’agenzia aerospaziale tedesca DLR a Lampoldshausen, in Germania. Il test del nuovo motore Vinci e di un’unità di potenza ausiliaria (APU) più piccola si è svolto su un banco di prova appositamente costruito.

Vinci, il motore dello stadio superiore dell’Ariane 6 alimentato da idrogeno liquido e ossigeno, può essere fermato e riavviato più volte, per posizionare i satelliti in orbite diverse, e poi deorbitare lo stadio superiore, in modo che non vengano lasciati indietro detriti pericolosi nello Spazio.

L’APU consente a Vinci di ripartire nello Spazio, mantenendo un’adeguata pressione nei serbatoi del carburante e prevenendo la formazione di bolle nei tubi del carburante. L’unità di potenza utilizza piccole quantità di idrogeno liquido e ossigeno dai serbatoi principali, sostituendo un sistema che si basava su grandi quantità di elio.

Ariane 6 è un progetto completamente nuovo, creato per succedere ad Ariane 5 come sistema di lancio per carichi pesanti in Europa. Questa capacità autonoma di raggiungere l’orbita terrestre e lo Spazio profondo è il fondamento della visione europea della navigazione spaziale, dell’osservazione della Terra e dei servizi scientifici e di sicurezza. Questa visione è realtà grazie alla dedizione continua di migliaia di persone di talento che lavorano nei 22 Stati membri dell’ESA e che si chiamano #SpaceTeamEurope.

L’ESA possiede e gestisce il programma Ariane 6 e ne definisce gli obiettivi prestazionali. ArianeGroup è l’appaltatore principale e l’operatore del lancio è Arianespace. L’agenzia spaziale francese, CNES, gestisce lo spazioporto europeo nella Guyana francese, sede dei lanciatori Ariane sin dal primo decollo nel 1979.