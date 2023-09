Stazione Spaziale: il cosmonauta Dmitry Petelin “cattura” la cometa Nishimura | VIDEO

MeteoWeb

Il cosmonauta di Roscosmos e corrispondente di TASS Dmitry Petelin, attualmente sulla Stazione Spaziale Internazionale, ha condiviso bellissime riprese dalla ISS. A 14 secondi dall’inizio del video, una cometa è visibile sul lato destro dell’inquadratura: potrebbe essere C/2023 P1 Nishimura, che si è trovata alla minima distanza dalla Terra il 12 settembre.

La cometa Nishimura è stata scoperta dall’astronomo dilettante Hideo Nishimura, in Giappone, il 12 agosto. Dopo l’avvicinamento alla Terra, la cometa raggiungerà il punto più vicino al Sole il 18 settembre, il perielio. Se non verrà completamente disintegrata dalla radiazione solare, la cometa dovrebbe girare attorno alla stella e diventare visibile per gli osservatori nell’emisfero australe.