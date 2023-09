Ultima occasione per vedere la cometa Nishimura, la prossima “visita” nel 2458

MeteoWeb

Se desiderate uscire e vedere di persona la cometa Nishimura, questa settimana è probabilmente l’ultima occasione. Alla cometa C/2023 P1 Nishimura restano infatti solo pochi giorni prima dell’avvicinamento al Sole e non sarà più visibile nelle ore che precedono l’alba. Per vederla prima che scompaia per i prossimi 400 anni (ha un periodo orbitale stimato di 435 anni), dovete alzarvi presto, prima che sorga il Sole. Rivolgete lo sguardo verso Est-Sud/Est, circa un’ora prima dell’alba e trovate la costellazione del Leone: la cometa percorrerà la “coda” questa settimana, ma entro il 16 settembre sorgerà insieme al Sole. Un’app per osservare le stelle potrebbe essere la soluzione migliore per localizzarla.

Avrai bisogno di una visuale libera dell’orizzonte per vedere la cometa, che stamattina (13 settembre) era solo 8 gradi circa sopra l’orizzonte (meno della larghezza del pugno a distanza di un braccio). Sarà più bassa ogni mattina alla stessa ora finché non svanirà alla vista nel bagliore del Sole. Fortunatamente, la falce di Luna calante dovrebbe fornire cieli bui nelle mattine successive per aiutare a individuarla.

Cometa Nishimura, la scoperta e il perielio

La cometa Nishimura è stata scoperta dall’astronomo dilettante Hideo Nishimura, in Giappone, il 12 agosto. Nishimura è stato in grado di individuare la cometa prima di qualsiasi dei più grandi sistemi di telescopi automatizzati come il Panoramic Survey Telescope e il Rapid Response System (Pan-STARRS) nelle Hawaii. Astrofotografi e skywatcher hanno osservato la cometa con grande interesse negli ultimi mesi, assistendo addirittura alla perdita della coda a causa di una forte esplosione di vento solare in quello che è noto come “evento di disconnessione“.

La cometa Nishimura raggiungerà il punto più vicino al Sole il 18 settembre, il perielio. Se non verrà completamente disintegrata dalla radiazione solare, la cometa dovrebbe girare attorno alla stella e diventare visibile per gli osservatori nell’emisfero australe. Se ciò accadrà, sarà visibile nel cielo occidentale dal tramonto fino alla fine del mese.