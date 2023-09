Arriva l’imperdibile Superluna del Raccolto, l’ultima del 2023

MeteoWeb

La Luna Piena di settembre, nota come Luna del Raccolto, sorgerà venerdì 29 settembre, e sarà speciale. Non solo sarà la 4ª Superluna consecutiva del 2023, ma sarà anche l’ultima dell’anno. La serie di Superlune è iniziata con la Luna Piena del Cervo il 3 luglio, seguita da 2 Superlune ad agosto, la Luna Piena dello Storione martedì 1 agosto e la Luna Blu del 30 agosto.

Il termine “Superluna” si riferisce alla Luna Piena che si verifica nel periodo in cui il satellite è più vicino alla Terra nella sua orbita (il perigeo). Ciò accade perché l’orbita lunare è un’ellisse e non un cerchio perfetto, quindi ci sono momenti in cui si allontana dal nostro pianeta e momenti in cui si avvicina. La vicinanza di una Superluna implica che il disco lunare possa apparire circa il 30% più luminoso e circa il 14% più grande visto dalla Terra rispetto ai pleniluni “normali”. Queste differenze possono essere visibili per gli skywatcher esperti, ma non sono così evidenti ad occhio nudo per gli osservatori del cielo occasionali.

Quando la faccia completamente illuminata della Luna sarà rivolta verso la Terra, sarà a circa 361.552 km dal nostro pianeta, secondo Fred Espenak, esperto di eclissi e astrofisico in pensione della NASA. Si ricordi che la distanza media della Luna dalla Terra è di circa 382.900 km. Tuttavia, questa non sarà la Superluna più vicina o, quindi, la più luminosa del 2023. Lo scettro va alla Superluna Blu del 30 agosto, quando il satellite si è trovato a 357.343 km dalla Terra, secondo Espenak.

Gli skywatcher che non potranno ammirare la Superluna del Raccolto dovranno aspettare un po’ per la prossima: il 18 settembre 2024. Sarà la 1ª di 2 Superlune il prossimo anno, con la 2ª che si verificherà un mese dopo, il 17 ottobre 2024.