La Superluna siciliana scelta 2 volte dalla NASA come foto del giorno

La Superluna siciliana è stata scelta per ben 2 volte come foto astronomica del giorno dalla NASA, il 30 agosto e il 5 settembre: sono state scattate da Kevin Saragozza e Gianni Tumino, e ritraggono entrambe lo spettacolo della Superluna andato in scena 2 volte nel mese di agosto, l’1 ed il 30. Il 2° plenilunio è stato davvero speciale: si è trattato di una Superluna blu, cioè, appunto la 2ª Luna piena in un mese di calendario. Nell’immagine di Gianni Tumino, scattata l’1° agosto, il disco lunare più luminoso della media è stato catturato in un’affascinante sequenza che mostra il sorgere del nostro satellite sopra Ragusa.

L’altro scatto ritrae la Superluna blu che ha illuminato i cieli notturni tra 30 e 31 agosto: la foto è stata realizzata da Kevin Saragozza sopra il Castello Maniace, uno dei monumenti più importanti di Siracusa.