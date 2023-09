In Svizzera zero termico di nuovo ad altitudini eccezionali

MeteoWeb

A soli 14 giorni dal record, l’isoterma di zero gradi in Svizzera è salita di nuovo ad altitudini eccezionali: è quanto ha riportato questa mattina MeteoSvizzera. Misurato a 5.253 metro sul livello del mare dalla radiosonda lanciata da Payerne oggi alle 00 UTC, è il 2° valore più alto dall’inizio delle misure nel 1954.

La temperatura diminuisce con l’altitudine e, a seconda della stagione e delle condizioni meteo, varia l’altitudine al di sopra della quale la temperatura scende sotto 0°C. “Questa superficie, nota come isoterma zero gradi, separa gli strati d’aria con temperature superiori a 0°C a bassa quota da quelli sotto lo zero ad alta quota,” ha spiegato il servizio meteorologico.

A causa della sua grande influenza sullo sviluppo della vegetazione, sui limiti delle nevicate e sul ciclo dell’acqua, l’isoterma di zero gradi svolge un ruolo chiave nelle previsioni meteo e nella vita quotidiana nella regione alpina.