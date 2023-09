La tempesta Agnes sferza Regno Unito e Irlanda: tetti divelti e alberi abbattuti, tragedia sfiorata in Irlanda del Nord | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La tempesta Agnes è arrivata durante la notte su Regno Unito e Irlanda, portando potenti raffiche di quasi 130km/h e provocando blackout, inondazioni diffuse e caduta di alberi. Agnes, la prima tempesta denominata della stagione, ha attivato una serie di allerte meteorologiche gialle del Met Office per vento e pioggia, con previsioni di venti dannosi e mari in tempesta, nel Regno Unito.

Tragedia sfiorata in Irlanda del Nord, dove oltre 30 Vigili del Fuoco hanno salvato la vita a una donna intrappolata in un fiume nella contea di Londonderry. I soccorritori hanno visto un’auto nel fiume Moyola a Draperstown, con la conducente intrappolata all’interno. I Vigili del Fuoco si sono calati con una scala e hanno tratto in salvo la donna, sfondando il lunotto posteriore: è stata portata in ospedale e curata per ipotermia e shock. Subito dopo il salvataggio, l’auto è stata sommersa. In Irlanda del Nord, la tempesta Agnes ha causato anche disagi a voli, traghetti e linee elettriche. Più di 300 clienti in tutta l’Irlanda del Nord sono rimasti senza elettricità a causa del maltempo.

Un aereo easyJet non è riuscito ad atterrare a Belfast nel pomeriggio di ieri durante la tempesta Agnes. Quando l’aereo è arrivato all’aeroporto di Belfast City, è stato costretto ad interrompere l’atterraggio a causa dei forti venti, dirottando di nuovo a Glasgow. La compagnia aerea ha detto che alla fine è stata costretta a cancellare il volo perché le previsioni non erano destinate a migliorare. Sono stati numerosi i voli cancellati all’aeroporto di Belfast City. Si è verificata anche un’interruzione dei servizi P&O Ferries sulla rotta tra Larne e Cairnryan, in Scozia.

Nella serata di ieri, mercoledì 27 settembre, i venti hanno soffiato fino a un massimo di 120km/h in Galles, con altre aree che hanno sperimentato velocità di 110km/h. Centinaia di proprietà nel sud-ovest dell’Inghilterra sono rimaste senza elettricità ieri a causa di forti venti e piogge torrenziali. Secondo National Grid, circa 135 proprietà sulle Isole Scilly hanno subito interruzioni di corrente per poco meno di quattro ore. Altre 530 proprietà intorno a Jacobstow, nel nord della Cornovaglia, sono rimaste senza elettricità, mentre nel Devon circa 50 proprietà sono state colpite intorno a Westward Ho!.

Forte vento e alberi abbattuti in Irlanda

Raffiche fino a 110-120km/h sono state registrate nel sud-ovest dell’Irlanda. I forti venti hanno abbattuto diversi alberi a Cork e Dublino: nella capitale, la tempesta Agnes ha prodotto raffiche di vento di 85km/h. Nella città costiera di Youghal, nella contea di Cork, parte del tetto di un edificio su Front Strand è stata divelta. Si sono verificate alcune inondazioni localizzate a Cork e il Consiglio della contea ha avvertito gli automobilisti di evitare di guidare nell’acqua alta. L’aeroporto di Cork ha subito alcuni ritardi e cancellazioni a causa del maltempo.

Proseguono le allerte nel Regno Unito

I meteorologi avvertono che “le condizioni peggiori devono ancora arrivare”, con allerte maltempo che rimangono in vigore in una parte significativa del Regno Unito. Una serie di allerte e allarmi per inondazioni è ancora in vigore nonostante la tempesta Agnes si sia allontanata dal Regno Unito. In tutta l’Inghilterra e la Scozia ci sono attualmente 11 allerte per inondazioni ancora in vigore, di cui una nel Lake District e altre dieci che abbracciano le Western Isles della Scozia, Dundee, Tayside e Whitesands. Ci sono anche 20 allerte per inondazioni meno gravi attualmente in vigore in Inghilterra, Scozia e Galles. Sette di questi avvisi sono stati lanciati in Inghilterra, tra cui il Lake District in Cumbria, l’estuario del Wye nel Gloucestershire, la costa del North Devon, il porto di Poole nel Dorset e l’estuario del Mersey a Warrington. Ci sono dieci allerte attive in Scozia, che coprono tutto il sud, oltre alle Isole Occidentali. In Galles sono attive tre allerte per le coste di West Anglesey, Carmarthenshire e Lleyn Peninsula e Cardigan Bay.

