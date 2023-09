Terremoto Campi Flegrei: la decisione sulle scuole a Pozzuoli

MeteoWeb

Domani scuole aperte a Pozzuoli, dopo la chiusura decisa per oggi a seguito del terremoto di magnitudo 4.2 ai Campi Flegrei della notte scorsa. “Abbiamo completato le verifiche tecniche in tutti gli istituti scolastici di Pozzuoli, in aggiunta a quelle già effettuate nei mesi di agosto e settembre, e non sono emerse criticità, pertanto domani le scuole saranno regolarmente riaperte“, annuncia il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. “In due edifici – aggiunge il primo cittadino – la Scuola elementare Trincone sita in Rione Solfatara ed il Plesso infanzia Andersen sito in via Parini,19, sono necessari ulteriori controlli. Capisco il disagio arrecato, ma la sicurezza dei bambini è la nostra priorità”. “È un periodo difficile per tutti – sottolinea Manzoni – stiamo dormendo molto poco ed il nervosismo si fa sentire, ma insieme riusciremo a gestire questo momento come una vera comunità. Io sono con voi e al lavoro per voi”.