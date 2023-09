Forte terremoto scuote Napoli e Pozzuoli, i Campi Flegrei fanno paura | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Ancora tanta paura nella notte a Napoli e Pozzuoli per la sequenza sismica nei Campi Flegrei, che ha fatto registrare un terremoto magnitudo 4.2 alle 03:35, con epicentro localizzato dall’INGV, ad una profondità di 3 km. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione comunale di Pozzuoli, “nell’ambito dello sciame sismico iniziato alle ore 05:06 del 26/09/2023, l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 4,2 ± 0,3 localizzato lungo a costa nei pressi del quartiere Bagnoli del comune di Napoli. Il sisma si è prodotto alle 03:35, ora locale, alla profondità di 2,87 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti delle aree prossime all’epicentro,” viene spiegato in una nota. “In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei“.

A Napoli – da Fuorigrotta al Vomero, dalla Riviera di Chiaia a Capodimonte – in molti sono stati svegliati dal movimento tellurico durato diversi secondi. Bagnoli è un quartiere contraddistinto da una evidente natura vulcanica ed anch’esso ricade nei Campi Flegrei. Il nome deriva con molta probabilità da balneolis, in quanto, prima di essere destinata a zona industriale, ospitava diversi luoghi balneari e termali.

“Siamo tutti svegli,” ha affermato il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni. “Sono in costante contatto con la Protezione Civile e l’INGV. La scossa è stata forte, e ho già predisposto controlli agli edifici scolastici per verificare eventuali danni e per questo stiamo preparando un’ordinanza per la sospensione dell’attività didattica, ci servirà qualche ora per le verifiche. Chiamate i numeri della Protezione Civile e della Polizia Municipale per qualunque evenienza, e cerchiamo tutti insieme di mantenere la calma. É difficilissimo, lo so. Io faccio la mia parte, come tutti gli esperti che abbiamo a disposizione e che sono insieme a me in questo momento al lavoro“.

In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della Protezione Civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni.