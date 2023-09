Terremoto Napoli: verifiche in corso su strade e linee ferroviarie, breve sospensione per circolazione dei treni

MeteoWeb

Per consentire le verifiche sulla rete ferroviaria dopo il terremoto avvertito nella notte a Napoli e provincia, la circolazione dei treni da e per il capoluogo partenopeo è stata sospesa in via precauzionale. Il primo treno Frecciarossa in partenza da Napoli Centrale e diretto a Milano delle 05:09, così come quelli successivi previsti, sono stati per ore in attesa di autorizzazione per lasciare la stazione. Stop anche alla linea metropolitana gestita da Ferrovie dello Stato. Al momento del sisma nessun convoglio era in movimento sulla tratta interessata.

In seguito alla forte scossa di terremoto registrata nel corso della notte e che ha interessato l’area dei Campi Flegrei a Napoli, Anas ha attivato i protocolli e le procedure previste per le verifiche delle strutture stradali e autostradali in gestione. In particolare, i tecnici specializzati nelle ispezioni di ponti e viadotti hanno svolto specifici controlli sulle opere delle strade statali 7 Quater ”Domitiana” e 686 ”di Quarto”. Le attività si sono concluse nelle prime ore del mattino e non hanno evidenziato anomalie o danni strutturali. La circolazione è regolare su entrambe le arterie.

AGGIORNAMENTO ore 08:10

A seguito delle verifiche di sicurezza in corso sulla rete ferroviaria si va verso il ripristino graduale della circolazione. Riattivato il binario verso Roma che consentirà nell’immediato la partenza dei treni ad alta velocità fermi dalle 5 e a seguire, progressivamente, anche di tutti gli altri convogli regionali. Riattivata la linea 2 della metropolitana di Napoli: riaperta la tratta Campi Flegrei-Pozzuoli in entrambe le direzioni di marcia.