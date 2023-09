Terremoto, paura nelle Marche: scossa al largo di Ancona e Pesaro | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Scossa di terremoto avvertita nelle Marche. L’INGV segnala un sisma magnitudo ML 4.1, avvenuto al largo di Ancona e Pesaro, alle 10:38:13 ad una profondità di 2 km. A seguito dell’evento sismico, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile: dalle prime verifiche effettuate, in seguito all’evento con epicentro localizzato in mare, non risulterebbero danni a persone o cose.