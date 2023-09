Violentissimo terremoto in Marocco, è una strage: crolli e panico nelle strade, centinaia di morti | VIDEO

MeteoWeb

Una violenta scossa di terremoto magnitudo 6.8 (dati INGV e USGS) ha colpito la regione di Marrakech, in Marocco, provocando 296 morti e oltre 150 feriti. Il primo bilancio è stato confermato dal Ministro dell’Interno. I sismografi hanno registrato la scossa alle 00:11 ora italiana. L’epicentro è stato localizzato nel cuore del Paese, a 16 km dalla località di Tata N’Yaaqoub, nel municipio di Ighil, 72 km a Sud/Ovest di Marrakech.

In migliaia si sono riversati per le strade della città nuova di Marrakech e nei vicoli della medina, in preda al panico. Elettricità e collegamento internet sono stati interrotti a lungo. Il centralino dell’ambasciata italiana a Rabat ha ricevuto numerose chiamate soprattutto da parte di turisti che chiedevano di rientrare a casa. Al momento gli aeroporti sono chiusi e riapriranno sabato mattina.

La scossa ha fatto tremare tutta la dorsale, da Merzouga, Taroudant, Essaouira e Agadir e dall’altro versante della catena montuosa a Casablanca, fino a Rabat. Gravissimi i danni materiali. Mobilitate le forze dell’ordine, la protezione civile e il personale medico e paramedico. Il bilancio del sisma viene aggiornato man mano che arrivano i dati dalle città e soprattutto dalle località di montagna vicine all’epicentro.

Grande paura soprattutto nella medina di Marrakech, dove le parti più fragili delle mura che circondano il centro storico sono crollate. Hanno ceduto alcune abitazioni, nella piazza Jamaa el Fna è crollato il minareto di una piccola moschea vicino allo storico ‘Café de France’. Danni nella kasbah di Marrakech e crolli di abitazioni nella zona a Nord/Est. In città nuova ci sono crepe nel campanile della chiesa cattolica di Gueliz. Segnalati crolli di facciate a Essaouira, sull’Atlantico e a Ouarzazate, nel Centro/Sud.

Il Centro regionale trasfusionale di Marrakech ha lanciato un appello urgente per le donazioni di sangue a sostegno delle vittime del terremoto. Ogni sforzo è teso a garantire il successo delle operazioni di soccorso, e gli ospedali della città sono mobilitati per fornire tutte le cure mediche necessarie ai feriti. Le vittime sono state confermate in diverse province e prefetture di Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua e Taroudant.

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggi a New Delhi per il vertice G20, ha appreso “con dolore il tragico bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Marocco“. Meloni, riporta una nota di Palazzo Chigi, “ha espresso vicinanza e solidarietà al Primo Ministro Aziz Akhannouch, ai familiari delle vittime e al popolo marocchino, manifestando la piena disponibilità dell’Italia a sostenere il Marocco in questa emergenza“.

“Con tutto il cuore al popolo marocchino di fronte al terribile terremoto che ieri sera ha causato la morte di centinaia di persone. Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime, ai feriti ai quali auguro una pronta guarigione, e ai primi soccorritori che stanno svolgendo un lavoro ammirevole“: è quanto ha affermato il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

“Sono vicino al Marocco per il tragico terremoto che ha seminato morte e distruzione. L’Italia è pronta ad aiutare, anche per le fasi di soccorso, le autorità marocchine in questi momenti difficili. Una preghiera per le vittime e i loro familiari,” ha affermato il Ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani.

Terremoto in Marocco, crolli e devastazione

Terremoto in Marocco, le immagini dalle zone colpite

Terremoto in Marocco, crolli e macerie ovunque