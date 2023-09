Terremoto Marocco, Tajani: “circa 200 italiani presenti, per ora nessun ferito”

MeteoWeb

“Al momento non abbiamo notizie di italiani feriti“, “né vittime“, “quindi le cose per i nostri connazionali potrebbero essere andate in modo migliore rispetto ai tanti marocchini purtroppo deceduti“: è quanto ha affermato oggi il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, a La7, riferendosi al violento terremoto avvenuto in Marocco nella notte. Il Ministro ha precisato che “circa 200 italiani erano al momento della scossa in quella parte del Marocco“, colpita dal sisma, l’area di Marrakech. “Ambasciata e consolati si sono subito mobilitati, dall’Unità di crisi sono stati inviati messaggi a tutti gli italiani” nel Paese.

Gli aeroporti nel Paese sono stati chiusi e potrebbero esserci difficoltà per il rientro in Italia dei nostri connazionali. “Vediamo se ci sarà una chiusura temporanea“, ha commentato Tajani. “In questo momento era importante contattare tutti gli italiani, cosa che è stata fatta. Seguiamo minuto per minuto l’evolversi della situazione“, ha aggiunto, ribadendo che “l’Italia è pronta a fare tutto ciò che serve per aiutare questo Paese amico, così importante per la stabilità dell’area“.