Terremoto Marocco, Meloni: “vicini alla popolazione, Italia pronta ad aiutare”

MeteoWeb

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggi a New Delhi per il vertice G20, ha appreso “con dolore il tragico bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Marocco“. Meloni, riporta una nota di Palazzo Chigi, “ha espresso vicinanza e solidarietà al Primo Ministro Aziz Akhannouch, ai familiari delle vittime e al popolo marocchino, manifestando la piena disponibilità dell’Italia a sostenere il Marocco in questa emergenza“.