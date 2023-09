Terremoto Marocco: sulla via del ritorno gli italiani bloccati sull’Atlante

MeteoWeb

Buone notizie dal Marocco per la famiglia di turisti italiana rimasta bloccata dalle frane sulle montagne dell’Atlante dopo il violento terremoto avvenuto nella notte tra 8 e 9 settembre. La famiglia – marito, moglie e figlio di 15 anni, è finalmente libera di tornare a casa. I 3 sono in auto, incolonnati, dietro le ambulanze che hanno la precedenza, sulla strada che li porta a Taroudant. Ad attenderli, al passo del Tiz’n Test, il console italiano di Agadir, Antonella Bertoncello. I tre italiani arrivati il 31 agosto in Marocco, hanno il volo di rientro da Fes, il 14 settembre.