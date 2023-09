Terremoto Marocco: all’unità di emergenza militare spagnola il compito di coordinare i soccorsi internazionali

MeteoWeb

Il Marocco ha assegnato all’unità di emergenza militare spagnola il compito di ricevere altre squadre internazionali di soccorso e aiuto dopo il violento terremoto avvenuto nella notte tra 8 e 9 settembre che ha causato la morte di oltre 2.600 persone. L’unità di emergenza dell’esercito spagnolo è stata anche incaricata di coordinare tutte le squadre internazionali sul terreno in Marocco. La squadra spagnola che è arrivata in Marocco domenica è ben addestrata per affrontare i disastri naturali e per navigare su terreni difficili.

Inoltre, la Spagna ha messo a disposizione del Marocco nuovi aiuti per affrontare la crisi. Lo indicano fonti del Ministero dell’Interno, spiegando che si tratta di “cinque squadre con unità cinofile” con 31 specialisti in ricerche di superstiti in situazioni di emergenza, che fanno capo a diversi corpi e istituzioni. Le squadre sono già in viaggio verso il Marocco e dovrebbero arrivare nella zona delle operazioni domani. Tali squadre si sommano a quelle già inviate ieri sul terreno e che sono composte da membri dell’Unità Militare d’Emergenza e da un gruppo di specialisti dipendenti dalla Comunità di Madrid.