Terremoto Marocco, Piantedosi: “i nostri Vigili del Fuoco pronti a intervenire”

“Esprimo al popolo marocchino la mia vicinanza e il mio cordoglio per le vittime causate dal disastroso sisma di questa notte“: è quanto ha affermato il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in riferimento al potente terremoto che ha travolto il Paese nella notte. Il Ministro ha aggiunto: “I nostri Vigili del Fuoco sono pronti a intervenire in qualsiasi momento in Marocco per dare supporto alle autorità locali. Come già avvenuto dopo eventi simili in passato – ad esempio in Turchia dove proprio agli italiani fu affidato il coordinamento delle unità USAR internazionali operanti sul campo – in caso pervenga richiesta di supporto dalle autorità dal governo marocchino, il Viminale invierà uomini e mezzi nell’ambito del sistema europeo della protezione civile“.