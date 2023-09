Terremoto Toscana, Curcio: “verifiche in corso, ancora diverse repliche”

MeteoWeb

“La prima scossa alle 5:10, di magnitudo 4.8, è avvenuta nella provincia di Firenze, nel comune di Marradi. L’evento è stato avvertito perché la magnitudo è tale da essere ben percepita dalle persone, alcune delle quali sono scese in strada con apprensione. Al momento non risultano situazioni particolarmente importanti o critiche. Sono state effettuate alcune verifiche, e il comune ha disposto ulteriori controlli, compresa la verifica da parte dei tecnici, nelle scuole. Continuiamo a monitorare la situazione, poiché si registrano ancora repliche, la più significativa delle quali è stata di magnitudo 3.0 alle 7:00 di stamattina“: è quanto ha dichiarato Fabrizio Curcio, capo Dipartimento della Protezione Civile, intervenuto nel corso di Non Stop News, su RTL 102.5, che ha fatto il punto sul terremoto che ha colpito poche ore fa la provincia di Firenze.

“Al momento, non siamo in grado di determinare come si evolverà la situazione, poiché non disponiamo di elementi sufficienti. L’evento principale si è verificato durante la notte, e ci aspettiamo che i cittadini possano richiedere ulteriori verifiche e rilevamenti danni durante la mattinata. La chiusura delle scuole è stata una decisione opportuna per garantire maggiore sicurezza ai nostri ragazzi; la verifica sulle strutture scolastiche è una prassi che raccomandiamo ai sindaci”, ha concluso Curcio.