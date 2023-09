Terremoto Toscana, Giani: “lo sciame sismico a Marradi continua”

MeteoWeb

Aggiornamento del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sullo sciame sismico in corso nell’Alto Mugello. “Lo sciame sismico a Marradi è proseguito con scosse di minore entità, la più forte di magnitudo 2.6 questa mattina. L’attività di assistenza del nostro sistema di Protezione Civile regionale continuerà anche nei prossimi giorni. Sul posto anche le squadre dei Vigili del Fuoco e i tecnici del servizio sismico regionale per i controlli statici sugli edifici. In azione anche 5 squadre del genio civile regionale per le verifiche sui dissesti franosi dello scorso maggio. Forza!”, ha scritto Giani sui social.