Trekking con la Superluna, appuntamento imperdibile a Tossignano

MeteoWeb

La Luna Piena di settembre, conosciuta come Luna del Raccolto, sorgerà 29 settembre, e sarà speciale. Non solo sarà la 4ª Superluna consecutiva del 2023, ma sarà anche l’ultima dell’anno. In occasione di questo evento astronomico imperdibile, venerdì è in programma una camminata tra magnifici affioramenti rocciosi, fitti boschi di querce e viste panoramiche sui Calanchi e la Vena del Gesso Romagnola. Appuntamento a Tossignano (BO) in Piazza Andrea Costa, alle 16, da cui si partirà per arrivare fino ai ruderi del castello medievale da dove sarà possibile ammirare il tramonto ed il contemporaneo sorgere della Superluna e in seguito osservare le costellazioni.

Per informazioni e prenotazioni

https://d3rr2gvhjw0wwy.cloudfront.net/uploads/mandators/63775/file-manager/imolese-trekking-con-superluna-29092023-ita-(1).pdf