L’uragano Lee avanza verso Stati Uniti e Canada, allarme nel New England | VIDEO

L’uragano Lee continua ad avanzare verso la costa orientale degli Stati Uniti e del Canada. La tempesta di 2ª categoria punta al momento verso le coste della regione del New England, secondo quanto riporta il National Hurricane Center (NHC). Avvisi di tempesta sono stati emessi anche per il Massachusetts sudorientale. L’ultimo aggiornamento riportava il centro dell’uragano Lee a circa 600 km a Sud-Sud/Ovest delle Bermuda e a 1.550 km a Sud dell’isola di Nantucket, in Massachusetts.

Lee si sta muovendo verso Nord-Nord/Ovest con venti massimi sostenuti di 185 km/h, in calo rispetto al bollettino precedente, quando era ancora un uragano di 3ª categoria. Lee, che in precedenza aveva ha raggiunto la 5ª categoria, si sta lentamente indebolendo ma rimarrà comunque “un pericoloso uragano di grandi dimensioni fino al fine settimana“.

Le tempeste generate da Lee stanno interessando parti delle Piccole Antille, le Isole Vergini britanniche e statunitensi, Porto Rico, Hispaniola, le Isole Turks e Caicos, le Bahamas e le Bermuda. Sussiste anche il rischio di venti, inondazioni costiere e conseguenze da precipitazioni associate a questo sistema per parti del New England e della costa atlantica del Canada.