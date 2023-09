Ursula von der Leyen al vertice sul clima: “Ue in linea per superare il target del 55% di taglio emissioni”

MeteoWeb

Alla prossima Conferenza sul clima delle Nazioni Unite, la COP28, che si terrà a Dubai, “abbiamo bisogno di concordare soluzioni efficaci. Quest’anno, l’Unione europea sarà un forte alleato in queste discussioni, ma allo stesso tempo dovremmo anche mostrare ambizione nel ridurre le emissioni di gas serra, quindi dovremmo andare più veloce e rimuovere le cause alla radice del cambiamento climatico”. Lo ha dichiarato il Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al Vertice sul clima in corso a margine della 78esima Assemblea delle Nazioni Unite a New York. “L’Unione Europea ha fissato obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni per il 2030: vogliamo ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 e la buona notizia è che siamo già sulla buona strada per superare questo obiettivo”, ha dichiarato il Presidente, sottolineando però che lo stesso livello di ambizione sia ricercato dalle altre grandi economie al mondo. “Un’ambizione simile è necessaria anche per altri grandi produttori di emissioni per garantire che le emissioni globali raggiungano il picco entro il 2025 e che i combustibili fossili vengano gradualmente eliminati ben prima del 2050″.

Dobbiamo dare un nuovo “impulso alla transizione energetica pulita globale e quindi insieme al Presidente della COP28, Sultan Al Jaber, al Presidente del Kenya, al Primo Ministro delle Barbados e ad altri stiamo costruendo una coalizione globale in modo che entro la COP28 tutto il mondo possa concordare di triplicare l’energia rinnovabile e di raddoppiare i risparmi energetici annuali entro il 2030. Ci servono questi obiettivi globali”, ha aggiunto von der Leyen.

“Dall’Ue 4 miliardi in rinnovabili e idrogeno per i Paesi in via sviluppo”

Nei prossimi cinque anni. l’Unione europea investirà “almeno quattro miliardi di euro nelle energie rinnovabili e nell’idrogeno nelle economie in via di sviluppo come parte del nostro piano di investimento da 300 miliardi di euro”, la strategia Global Gateway, ha ricordato Ursula von der Leyen, nel suo intervento al vertice Onu sulle ambizioni per il clima. Von der Leyen ha incalzato a raggiungere il target di 100 miliardi di euro di finanziamenti per il clima entro l’inizio della COP28. “In effetti, è una questione di fiducia. L’Unione Europea contribuirà con la sua quota di 27 miliardi di dollari, come abbiamo fatto negli ultimi anni, ma è necessario fare di più per i finanziamenti. Vogliamo sostenere la creazione di mercati di green bond nei Paesi a basso e medio reddito”, ha detto.

L’Unione europea lavorerà con i Paesi interessati “per fare sì che almeno il 60% delle emissioni globali sia coperto dalla tariffazione del carbonio entro il 2030. Ad oggi solo il 33% ne è coperto, con entrate per almeno 95 miliardi di dollari. Coprendo il 60% delle emissioni globali di gas serra, immaginiamo l’ammontare delle entrate da poter destinare ai Paesi a medio reddito. Queste proposte sono concrete, sono realistiche. Sfruttiamo i prossimi 70 giorni per trasformarle in realtà“, ha concluso von der Leyen, riferendosi al tempo che manca prima della COP28.