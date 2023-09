Vaccini Covid, la FDA autorizza un booster aggiornato

MeteoWeb

Via libera anche negli USA ai nuovi vaccini anti-Covid monovalenti basati sulla variante Kraken XBB.1.5. Oggi la Food and Drug Administration (FDA) “è intervenuta approvando e autorizzando per l’uso di emergenza i vaccini aggiornati, formulati per colpire più da vicino le varianti attualmente circolanti e per fornire una migliore protezione contro le gravi conseguenze del Covid-19, tra cui il ricovero e la morte”, spiega la FDA in una nota. “Le azioni odierne riguardano i vaccini a mRna aggiornati per il 2023-2024, prodotti da Moderna e Pfizer. Coerentemente con la totalità delle prove e del contributo dei consulenti esperti della FDA, questi vaccini sono stati aggiornati per includere un componente monovalente (singolo) che corrisponde alla variante Omicron XBB.1.5”.

La vaccinazione, commenta Peter Marks, Center for Biologics Evaluation and Research della FDA, “rimane fondamentale per la salute pubblica e la protezione continua contro le gravi conseguenze del Covid, inclusi il ricovero in ospedale e la morte. Il pubblico può essere certo che questi vaccini aggiornati hanno soddisfatto i rigorosi standard scientifici dell’agenzia in termini di sicurezza, efficacia e qualità di produzione. Incoraggiamo vivamente coloro che sono idonei a prendere in considerazione la vaccinazione”.

Il prossimo passo sarà il parere di un organismo indipendente dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), atteso domani a una riunione dalla quale dovrebbero uscire le indicazioni su chi dovrà sottoporsi al nuovo booster. Dopo la decisione finale del CDC, milioni di dosi verranno spedite a farmacie, cliniche e sistemi sanitari a livello nazionale entro pochi giorni.