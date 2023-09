Vaccini Covid, la preoccupazione del sindacato dei Carabinieri: “non esistono dati degli effetti avversi”

MeteoWeb

“Ricordate l’accesso agli atti fatto da UNARMA al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per avere informazioni sugli eventuali effetti avversi procurati dal vaccino anti-Covid sul personale? Questa è stata la risposta: “questo servizio non detiene dati inerenti ad effetti correlati all’inoculazione dei vaccini SARS-CoV-2””. È quanto riporta una nota di UNARMA (Associazione Sindacale Carabinieri). “Una dichiarazione che desta preoccupazione e sconcerto e di cui prendiamo atto e che ci mette davanti ad un’amministrazione che non conosce, e non vuole conoscere a quanto sembra, quali siano i dipendenti che hanno subito danni dal vaccino. Una questione su cui questa UNARMA continuerà a battersi per ottenere dati utili per la tutela della salute e dei diritti dei nostri colleghi”. Lo afferma Antonio Nicolosi, segretario generale di UNARMA.