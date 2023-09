Scoperto legame tra il vaccino Covid e il sanguinamento vaginale inaspettato

MeteoWeb

VACCINI COVID ASSOCIATI A SANGUINAMENTO VAGINALE INASPETTATO

Secondo uno studio appena pubblicato su Nature, le donne che non hanno mestruazioni – incluse le donne in postmenopausa e quelle che assumono contraccettivi – hanno molte più probabilità di sperimentare sanguinamento vaginale inaspettato dopo la vaccinazione contro il COVID-19 rispetto a prima che i vaccini fossero offerti.

Quando i vaccini anti-COVID-19 sono stati diffusi a livello globale, molte donne hanno riportato un sanguinamento mestruale più abbondante del solito subito dopo la vaccinazione. L’autrice dello studio Kristine Blix, dell’Istituto norvegese di sanità pubblica di Oslo, ha voluto esaminare la tendenza in modo sistematico.

Il team ha esaminato più di 21.000 risposte di donne in premenopausa in postmenopausa, perimenopausa e senza mestruazioni, comprese alcune che assumevano contraccettivi ormonali a lungo termine. I risultati sono stati sorprendenti, afferma Blix. Si è scoperto che 252 donne in postmenopausa, 1.008 donne in perimenopausa e 924 donne in premenopausa hanno riferito di aver avuto un sanguinamento vaginale inaspettato. Di questi, circa la metà di ciascun gruppo ha affermato che l’emorragia si è verificata nelle quattro settimane successive alla prima o alla seconda dose di vaccino, o a entrambe. Le donne in premenopausa e perimenopausa avevano maggiori probabilità di segnalare sanguinamenti inattesi nel mese successivo alla vaccinazione, con un rischio da tre a cinque volte superiore rispetto a prima che esistessero le vaccinazioni. Il rischio per le donne in postmenopausa è aumentato da due a tre volte.

Il sanguinamento inaspettato dopo la menopausa è generalmente considerato grave dal punto di vista medico e potrebbe essere un segno precoce di condizioni tra cui il carcinoma endometriale e lesioni precancerose. Sebbene la causa dell’emorragia post-vaccinazione non sia chiara, se si tratta di un effetto collaterale noto delle iniezioni, i medici possono tenerne conto quando valutano le condizioni di un paziente. “Il sanguinamento post-menopausale è spesso molto preoccupante e rappresenta un possibile segno di cancro. Conoscere lo stato vaccinale di un paziente potrebbe contestualizzare la sua incidenza di sanguinamento“, afferma Kate Clancy, antropologa biologica presso l’Università dell’Illinois Urbana-Champaign.