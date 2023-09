Valori nutrizionali, benefici e tipologie delle zucchine

MeteoWeb

Le zucchine sono ortaggi a basso contenuto calorico, ricchi di nutrienti benefici. Sono una fonte eccellente di vitamina C, che supporta il sistema immunitario, e contengono anche vitamine del gruppo B, come la B6 e l’acido folico, che favoriscono la salute del sistema nervoso e la formazione di cellule sanguigne. Sono ricche di minerali come il potassio, che regola la pressione sanguigna, e il manganese. Inoltre, contengono antiossidanti come la vitamina A e la luteina, che proteggono la vista. Grazie alla presenza di fibre, favoriscono la digestione e contribuiscono al controllo del peso. Inoltre, sono una fonte di acqua, che aiuta a mantenere l’idratazione. Le zucchine contengono anche fitonutrienti come i flavonoidi, noti per le loro proprietà antinfiammatorie e antiossidanti.

Scopriamo quindi, in dettaglio, quali sono benefici, proprietà ed eventuali controindicazioni dei questo alimento, tante curiosità e info utili.

Cosa sono le zucchine

Le zucchine sono una varietà di verdura appartenente alla specie Cucurbita pepo, che fa parte della famiglia delle Cucurbitacee. Questa pianta è originaria delle Americhe ma è ora coltivata in tutto il mondo. Le zucchine sono uno degli ortaggi più comuni e ampiamente consumati.

La pianta è annuale, cresce come rampicante o arbustiva, a seconda della varietà. Ha foglie grandi e lobate, con fiori gialli o arancioni che possono essere maschili o femminili. I fiori femminili sono quelli che producono i frutti di zucchina. Questi frutti sono generalmente raccolti prima che crescano troppo, quando sono ancora teneri e di dimensioni relativamente ridotte.

Frutto o verdura?

Sebbene botanicamente le zucchine siano considerate un frutto, vengono comunemente trattate come verdure in cucina. Sono note per il loro sapore delicato e la loro consistenza tenera. Possono essere cucinate in vari modi. La loro versatilità le rende un elemento chiave nella cucina di molte culture in tutto il mondo.

Tipi e varietà

Esistono molte varietà di zucchine, ciascuna con le proprie caratteristiche di forma, colore e sapore. Ecco alcune delle varietà più conosciute:

Zucchine verdi classiche : sono le più comuni e ampiamente coltivate. Sono di forma allungata, di solito di colore verde scuro, ma possono variare in tonalità. Hanno una polpa tenera e un sapore delicato;

: sono le più comuni e ampiamente coltivate. Sono di forma allungata, di solito di colore verde scuro, ma possono variare in tonalità. Hanno una polpa tenera e un sapore delicato; Zucchine gialle : simili a quelle verdi, ma di colore giallo. Hanno lo stesso sapore delicato e la stessa consistenza;

: simili a quelle verdi, ma di colore giallo. Hanno lo stesso sapore delicato e la stessa consistenza; Zucchine romane : questa varietà è caratterizzata da una forma più allungata e un’estremità appuntita. Sono generalmente di colore verde scuro. Hanno una polpa saporita e una consistenza soda;

: questa varietà è caratterizzata da una forma più allungata e un’estremità appuntita. Sono generalmente di colore verde scuro. Hanno una polpa saporita e una consistenza soda; Zucchine genovesi : chiamate anche “zucchine trombetta”, sono lunghe e curve, spesso simili a una tromba. Sono di colore verde chiaro o giallo. Hanno una polpa soda e un sapore più pronunciato rispetto alle zucchine comuni;

: chiamate anche “zucchine trombetta”, sono lunghe e curve, spesso simili a una tromba. Sono di colore verde chiaro o giallo. Hanno una polpa soda e un sapore più pronunciato rispetto alle zucchine comuni; Zucchine napoletane : anche note come “zucchine a pianta rampicante”, hanno forma rigonfia alla base e cima stretta. Sono generalmente verdi o verde chiaro e hanno una polpa morbida e saporita;

: anche note come “zucchine a pianta rampicante”, hanno forma rigonfia alla base e cima stretta. Sono generalmente verdi o verde chiaro e hanno una polpa morbida e saporita; Zucchine lunghe o cilindriche : sono molto lunghe e strette, simili a un cilindro. Possono essere verdi o gialle. Sono spesso utilizzate per preparare frittate o piatti grigliati;

: sono molto lunghe e strette, simili a un cilindro. Possono essere verdi o gialle. Sono spesso utilizzate per preparare frittate o piatti grigliati; Zucchine “Tondo di Piacenza”: anno una forma tondeggiante e possono essere verdi o gialle. Sono ideali per essere farcite e cucinate al forno.

Oltre a queste varietà, ce ne sono tante altre regionali e locali, ognuna con le proprie caratteristiche uniche. La scelta dipende spesso dalle preferenze culinarie e dalla disponibilità in una determinata regione.

Benefici e proprietà delle zucchine

Le zucchine vantano diversi benefici per la salute grazie alle loro proprietà nutrizionali:

Poche calorie : sono povere di calorie, il che le rende un’ottima scelta per chi cerca di mantenere o perdere peso;

: sono povere di calorie, il che le rende un’ottima scelta per chi cerca di mantenere o perdere peso; Ricche di fibre : sono una buona fonte di fibre, che favoriscono la digestione, contribuendo a prevenire stitichezza e promuovendo la sazietà;

: sono una buona fonte di fibre, che favoriscono la digestione, contribuendo a prevenire stitichezza e promuovendo la sazietà; Ricche di vitamine : sono una fonte significativa di vitamina C, che supporta il sistema immunitario, e vitamine del gruppo B come la B6 e l’acido folico, che sono importanti per la salute del sistema nervoso e la formazione di cellule sanguigne;

: sono una fonte significativa di vitamina C, che supporta il sistema immunitario, e vitamine del gruppo B come la B6 e l’acido folico, che sono importanti per la salute del sistema nervoso e la formazione di cellule sanguigne; Minerali essenziali : contengono minerali come il potassio, che regola la pressione sanguigna, e il manganese;

: contengono minerali come il potassio, che regola la pressione sanguigna, e il manganese; Antiossidanti : contengono antiossidanti come la vitamina A e la luteina, che proteggono la vista e aiutano a combattere i danni dei radicali liberi nel corpo;

: contengono antiossidanti come la vitamina A e la luteina, che proteggono la vista e aiutano a combattere i danni dei radicali liberi nel corpo; Idratazione : sono composte per circa il 95% di acqua, contribuendo all’idratazione;

: sono composte per circa il 95% di acqua, contribuendo all’idratazione; Sostanze fitochimiche : contengono fitonutrienti come i flavonoidi, che possono avere proprietà antinfiammatorie e antiossidanti;

: contengono fitonutrienti come i flavonoidi, che possono avere proprietà antinfiammatorie e antiossidanti; Controllo del peso: grazie al loro contenuto di fibre e basso contenuto calorico, possono essere utili per il controllo del peso e la gestione delle calorie.

In generale, l’inclusione delle zucchine nella dieta può contribuire a una salute migliore grazie all’apporto di nutrienti. Tuttavia, è importante consumarle come parte di una dieta equilibrata per massimizzare i vantaggi nutrizionali.

Le controindicazioni

Il consumo di zucchine è generalmente sicuro e ben tollerato. Tuttavia, esistono alcune possibili controindicazioni:

Allergie : sono rare ma possibili. Alcune persone potrebbero sperimentare reazioni allergiche come prurito, gonfiore o eruzioni cutanee dopo il consumo;

: sono rare ma possibili. Alcune persone potrebbero sperimentare reazioni allergiche come prurito, gonfiore o eruzioni cutanee dopo il consumo; Problemi gastrointestinali : crude possono essere difficili da digerire per alcune persone, causando gonfiore, gas o disturbi gastrointestinali. Cucinarle può renderle più facili da digerire;

: crude possono essere difficili da digerire per alcune persone, causando gonfiore, gas o disturbi gastrointestinali. Cucinarle può renderle più facili da digerire; Calcoli renali : contengono ossalati, che possono contribuire alla formazione di calcoli renali nelle persone predisposte;

: contengono ossalati, che possono contribuire alla formazione di calcoli renali nelle persone predisposte; Interazioni con farmaci : per le persone che assumono farmaci anticoagulanti, le zucchine possono interagire con la vitamina K contenuta in esse. È importante consultare un medico se si sta seguendo una dieta ricca di zucchine mentre si assumono tali farmaci;

: per le persone che assumono farmaci anticoagulanti, le zucchine possono interagire con la vitamina K contenuta in esse. È importante consultare un medico se si sta seguendo una dieta ricca di zucchine mentre si assumono tali farmaci; Contaminazione: come con qualsiasi alimento fresco, possono essere soggette a contaminazioni batteriche o chimiche. È importante lavarle bene e conservarle correttamente per prevenire rischi per la salute.

E’ consigliabile consultate il medico in caso di preoccupazioni specifiche o di reazioni allergiche o disturbi gastrointestinali noti.

Valori nutrizionali e calorie

Ecco i valori nutrizionali delle zucchine crude e cotte (lesse o bollite) per 100 grammi:

Zucchine crude

Calorie: circa 16 calorie

Proteine: circa 1,2 grammi

Carboidrati: circa 3,1 grammi

Zuccheri: circa 2,5 grammi

Fibre: circa 1 grammo

Grassi: circa 0,2 grammi

Vitamina C: circa 17 milligrammi (28% del valore giornaliero raccomandato)

Vitamina B6: circa 0,2 milligrammi (10% del valore giornaliero raccomandato)

Potassio: circa 261 milligrammi (7% del valore giornaliero raccomandato)

Vitamina K: circa 4,3 microgrammi (5% del valore giornaliero raccomandato)

Zucchine lesse o bollite (cotte)

Calorie: circa 17 calorie

Proteine: circa 0,9 grammi

Carboidrati: circa 3,6 grammi

Zuccheri: circa 2,3 grammi

Fibre: circa 1,2 grammi

Grassi: circa 0,2 grammi

Vitamina C: circa 12 milligrammi (20% del VGR)

Vitamina B6: circa 0,1 milligrammi (6% VGR)

Potassio: circa 200 milligrammi (5% VGR)

Vitamina K: circa 3,6 microgrammi (5% VGR)

Si noti che le zucchine mantengono buona parte dei loro valori nutrizionali anche dopo la cottura. La differenza nei valori nutrizionali tra zucchine crude e cotte è relativamente minima.

Si possono mangiare le zucchine crude? Fanno male?

Le zucchine crude possono essere mangiate e sono generalmente sicure da consumare. Non fanno male, ma alcune persone potrebbero preferire il loro sapore dopo cottura. Crude sono una fonte leggera e nutriente di vitamine, minerali e fibre, ma alcuni, con sensibilità digestiva, potrebbero avere difficoltà a digerirle crude. Cucinarle brevemente o grigliarle può renderle più digeribili.

L’uso in cucina

Le zucchine sono estremamente versatili in cucina. Si possono consumare crude, grigliate, stufate, al vapore, ripiene, in zuppe, o perfino trasformate in zucchine a spirale per sostituire la pasta. Crude possono essere utilizzate in insalate o come snack, ma è comune cuocerle per migliorarne il sapore e la digeribilità.

La ricetta delle zucchine sott’olio a crudo

Le zucchine sott’olio a crudo sono un delizioso antipasto. Per prepararle, tagliate zucchine a fettine sottili. In una ciotola, mescolate le fettine di zucchina con aglio tritato, pepe nero, peperoncino, origano, sale e prezzemolo fresco tritato. Aggiungete aceto di vino bianco e olio d’oliva extra vergine. Mescolate bene e lasciate marinare per almeno un’ora in frigorifero prima di servire. Queste zucchine saranno fresche e saporite, perfette come antipasto o condimento per insalate e panini.