Incendi Sicilia, domani allerta rossa in 4 province

MeteoWeb

Con il forte vento di scirocco in atto e il conseguente caldo anomalo, anche nella giornata di domani, venerdì 20 ottobre, prosegue il rischio incendi in Sicilia. La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta rossa per rischio incendi per domani nelle province di Trapani, Palermo, Messina, Catania. Arancione per il resto delle province dell’isola. È previsto un sensibile aumento delle temperature nei valori massimi: in alcune zone dell’isola sono previsti oltre +35°C.