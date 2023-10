Caldo estivo in Sicilia, +34°C a Palermo: a Mondello si torna in spiaggia, diversi incendi in provincia

MeteoWeb

Lo scirocco si intensifica, determinando una situazione termica davvero anomala, con caldo tipicamente estivo al Centro/Sud, con picchi diffusamente oltre i +30°C in Sicilia. Nell’isola si è allungata la stagione balneare: tante persone questa mattina hanno raggiunto la spiaggia di Mondello a Palermo per un bagno fuori stagione. Al momento nella località siciliana si registrano +34°C.

In questa giornata di grande caldo a Palermo e provincia sono divampati diversi incendi. Un rogo è divampato nello spartitraffico di viale Regione Siciliana, un altro in via Ernesto Basile. Intervento di Canadair, elicottero, pompieri e forestali a Caccamo lungo la statale che porta a Termini Imerese. Altri incendi sono segnalati ad Altofonte e a Misilmeri, in contrada Piano Stoppa.

Sono 17 gli incendi divampati in tutto in Sicilia da questa mattina: si segnalano fiamme anche a Caltanissetta, Agrigento, Messina e Trapani. Nel nisseno le fiamme sono divampate a Butera, in contrada Diga Comunelli, nel capoluogo in contrada Pietro Leone e piana dei Meloni, a Gela in contrada Valle D’Ambra, a Sutera in contrada Serra Scarcella, a Mazzarino in contrada Diga Disueri. Nell’agrigentino i roghi sono divampati in contrada Santa Lucia nel capoluogo, a Calamonaci in contrada Gulfa, Naro in contrada Diga San Giovanni, nel Messinese a San Fratello in contrada Crocetta, a Tripi in contrada Casale. Nel Trapanese a Castellammare del Golfo in contrada Dagala Secca.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: