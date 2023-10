Allerta Meteo, Italia sconvolta dallo scirocco: Milano non supera i +13°C mentre Palermo vola a +36°C. Domani maltempo da incubo

MeteoWeb

L’Italia è letteralmente divisa a metà dallo scirocco che, come da previsioni meteo delle scorse ore, sta determinando oggi una giornata di gran caldo al Centro/Sud mentre al Nord ha portato il primo forte maltempo con temperature molto più fredde. Dopo i nubifragi della notte in Toscana, con oltre 120mm di pioggia e un devastante tornado a Livorno, il maltempo si è esteso anche alla Liguria, all’Emilia Romagna e all’alto Adriatico, dove si sta intensificando. Da evidenziare le temperature massime giornaliere molto basse al Nord: appena +11°C ad Aosta, +13°C a Milano, Bologna, Verona, Parma, Brescia, Novara, Ferrara, Bolzano e Bergamo, +14°C a Torino, +15°C a Cuneo e Cervia, +16°C a Venezia, Genova, Padova e Forlì, +17°C a Rimini, Treviso e Aviano.

Al contrario, al Sud splende il sole e fa molto caldo con addirittura +36°C a Palermo, Milazzo, Terme Vigliatore e San Filippo del Mela, +35°C a Cefalù, Barcellona Pozzo di Gotto e Termini Imerese, +33°C a Capo d’Orlando e Gioiosa Marea, +31°C a Cagliari, Cosenza, Trapani, Ragusa e Pantelleria, +30°C a Caltanissetta, +29°C a Pescara, Chieti e Barletta, +28°C a Catania, Foggia e Olbia:

Confrontando la mappa con le temperature di oggi (in alto) e quelle di domani (in basso) appare subito evidente come domani, venerdì 20 ottobre, farà ancora più caldo non solo in tutto il Centro/Sud, ma anche al Nord/Est con temperature nuovamente estive anche in Emilia Romagna. La colonnina di mercurio supererà abbondantemente i +30°C su gran parte di Calabria e Sicilia, con picchi superiori persino rispetto a quelli già elevatissimi di oggi:

A determinare questo clamoroso shock termico fuori stagione sarà proprio la sciroccata alimentata dal violento ciclone posizionato sulla Francia: lo scirocco, infatti, domani soffierà con raffiche superiori ai 120km/h su gran parte d’Italia, soprattutto sulle Alpi centrali, ma anche al Sud, dalla Puglia alla Sicilia. Ecco la mappa per le 11:00 di venerdì mattina:

Ancora più forte sarà il vento alle ore 14:00 almeno su buona parte del Centro/Sud, con raffiche da uragano nel basso Adriatico e nel basso Tirreno. Attenzione al favonio in Svizzera e Austria, dove raggiungerà punte di oltre 200km/h sui crinali alpini settentrionali:

Ma la situazione più preoccupante in assoluto è quella legata alle precipitazioni. Le mappe per domani sono davvero impressionanti: soltanto nel corso della mattinata, su un’area molto estesa del Nord/Ovest cadranno praticamente ovunque più di 50mm di pioggia, con picchi di 200mm nelle zone interne tra Liguria, Piemonte e Lombardia:

Con questo scenario è scontato che tutti i corsi d’acqua si ingrosseranno così rapidamente da provocare gravi danni per inondazioni e piene fluviali anche improvvise. Nel corso del pomeriggio/sera, poi, il maltempo si estenderà al Nord/Est e alle Regioni centrali tirreniche, fino a Sardegna, Lazio e Campania, mentre poi dopodomani – sabato 21 ottobre – il maltempo sconfinerà anche al Sud:

Massima attenzione perchè domani nel nostro Paese sarà davvero una giornata da incubo.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: