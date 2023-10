Allerta Meteo, allarme ESTOFEX per il Nord/Ovest: in arrivo forte maltempo, tornado e grandine

MeteoWeb

Forte maltempo previsto al Centro/Nord Italia, con fenomeni intensi previsti nel settore nordoccidentale: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo, valido dalle 10 di oggi giovedì 19 ottobre fino alle 8 di domani, venerdì 20 ottobre. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per il Sud del Portogallo e per l’estremo Sud/Ovest della Spagna, principalmente per raffiche di vento dannose, tornado e forti piogge. È stato previsto un livello 1 per tutto il Portogallo e il Sud/Ovest della Spagna principalmente per forti raffiche di vento e tornado. Un livello 1 è stato diramato per il Mare delle Baleari principalmente per forti raffiche di vento. Un livello 1 è stato previsto per tutto il Sud/Est della Francia principalmente per forti piogge e tornado. Un livello 1 è stato emesso per l’Italia nordoccidentale principalmente per forti piogge e, in misura minore, per tornado e grandine di grandi dimensioni. Un livello 1 è stato emesso per la costa adriatica orientale principalmente per forti piogge, grandine di grandi dimensioni e, in misura minore, per tornado.

Allerta Meteo ESTOFEX, i dettagli

In dettaglio, per quanto riguarda il Nord/Ovest dell’Italia e l’Est della costa Adriatica, inizialmente sono previsti temporali sparsi attraverso la risalita orografica lungo le coste, si spiega nel bollettino ESTOFEX. Si prevede un forte shear a basso livello. Le forti piogge saranno il rischio principale su entrambe le aree, seguito dai tornado, dato che si potranno formare temporali e grandine di grandi dimensioni. Quest’ultimo fenomeno sarà molto probabile sull’Adriatico orientale, sottolinea ESTOFEX.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: